У политзаключенного Дениса Ивашина в карцере случился сердечный приступ 29.06.2021, 9:33

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Денис Ивашин

Мать журналиста назвала условия его содержания пыткой.

У политзаключенного Дениса Ивашина в карцере случился сердечный приступ. Его мать Людмила Ивашина пишет в Facebook, что "никогда раньше подобного [с сыном] не происходило". "Не удивительно, ведь в камере "парилка" — окна закрыты, вентилятор передать нельзя, — продолжает она. — Все это называется словом "пытка".

Денису Ивашину сделали ЭКГ и дали какие-то лекарства.

О том, что Ивашин попал в карцер, его мать сообщила 21 июня. В карцере он уже был весной.

Журналиста Дениса Ивашина задержали в марте в Гродно. Он занимался журналистскими расследованиями и в одном из них написал о бывших сотрудниках украинского "Беркута", которые служат в милиции в нашей стране.

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