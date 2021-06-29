Международный военно-морской салон в Санкт-Петербурге закончился позором Александр Коваленко, sprotyv.info

29.06.2021, 9:37

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фото: navalshow.com

Встали с колен – санкции помогли!

В России завершился Международный военно-морской салон, который проходил в Санкт-Петербурге и весьма активно освещался в российских СМИ. Мудрено ли, в самый разгар санкций, в том числе и относительно поставок технологий и вооружений, в России проводится салон, да еще и международный!

Но, на самом деле это мероприятие стало для России, в реальности, а не на строках пропагандистских новостных лент, самым настоящим позором. И вот почему.

Во-первых, российские кораблестроители не представили на данном салоне ничего такого, что не было представлено на аналогичных мероприятиях годами ранее, но, разве, что, в несколько иных обертках. Проекты, макеты и прочие творения, берущие свое начало в далекой эпохе СССР, лишь визуально прошедшие легкий рестайлинг, преподносились как нечто "новое" и "не имеющее аналогов в мире".

Во-вторых, в этом году салон стал антирекордным по количеству участников.

Например, если в 2017-м Международный военно-морской салон собрал 443 участника, в виде компаний, заводов, предприятий и организаций, в том числе и иностранных, а в 2019-м их было 353 при участии 28 иностранных компаний из 19 государств, то в 2021 году салон посетило всего 285 участников.

Организаторы тут же стали оправдываться тем, что причиной такого количественного фиаско участников стала пандемия коронавируса. Особенно на фоне того, что Санкт-Петербург день за днем бьет антирекорды как по новым инфицированным COVID-19, так и по летальным исходам. Но, факт в том, что все эти печальные, пандемические моменты не помешали в Санкт-Петербурге провести за последние дни целый ряд масштабных мероприятий, например такое как "Алые паруса".

Разумеется, подобный провал салона будут оправдывать как угодно и чем угодно, а тема коронавируса в этом очень даже помогает. Но, видно, как количество участников салона падало еще до пандемии и очевидно, что и после нее, в ближайшем будущем, оно будет довольно таки скромным. Участие в российских салонах, выставках и прочих мероприятиях из области ВПК становится не только опасным, но и бесперспективным для иностранных компаний, а потому, в основном, там присутствуют представители местного узкого круга. И вовсе не коронавирус, а статус России как страны-изгоя, тому основная причина.

Встали с колен – санкции помогли!

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко sprotyv.info

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