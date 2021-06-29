Капитализация Facebook впервые превысила $1 триллион 29.06.2021, 9:51

Ранее это удалось четырем американским компаниям.

Рыночная капитализация Facebook впервые превысила отметку в $1 трлн. Ранее эту отметку преодолевали компании Apple, Microsoft, Amazon и Alphabet.

В понедельник, 28 июня, рыночная капитализация Facebook превысила $1 трлн впервые в истории, передает CNBC.

Акции Facebook подорожали на 4,2% до $355,64 после благоприятного судебного решения, которое отклонило антимонопольную жалобу Федеральной торговой комиссии США и коалиции генеральных прокуроров штатов.

Отмечается, что Facebook стала пятой американской компанией, которая преодолела рубеж в $1 трлн. Ранее это уже удавалось Apple, Microsoft, Amazon и Alphabet.

Неделей ранее Microsoft стала второй после Apple публичной компанией в США, капитализация которой достигла $2 трлн.

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