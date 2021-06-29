Весь мир смеется над тобой, Лукашеску! 9 29.06.2021, 10:29

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Белорусский народ сам решит свою судьбу.

Кто-то, не важно кто, присвоил себе право говорить от имени страны, - пишет участник чата Minskgulag. Кто-то считает, что беларусы — это его крепостные, которыми можно помыкать.

Беларусы — это нация с богатой историей. Не важно, какая она была, тяжелая или легкая, но беларусы всегда сами определяли свою жизнь, и никто не имеет права присваивать нашу страну себе в личное пользование.

Мы говорим, что все благосостояние страны построено и завоевано народом. Никто не имеет права говорить, что он или они дали этой стране счастье.

Счастье страны, счастье каждой семьи, счастье каждого человека — это заслуга белорусского народа.

Лукашеску, безусловно, ответит за все — террор и геноцид белорусского народа уже не вычеркнуть из истории современной Беларуси.

Мы твердо верим, что наша борьба, страдания, слезы, радости и горе будут отомщены. Так всегда было в истории, и так будет. Никто не в силах отменить это неумолимый закон.

Чтобы не мнил себе нынешний незаконный диктатор, он – обычный смертный. Причем в отличие от миллионов сограждан нашей страны, которые способны любить и являются любимы, способны радовать и радоваться, у него ничего этого нет и уже не будет. Его удел – всецелое безрадостное одиночество, отсутствие подлинных друзей, страх, недоверие, скрытая ненависть от подчиненных и явное презрение от свободных.

Весь мир смеется над тобой, Лукашеску. А черти уже растопили котел для тебя!

В ту минуту, когда ты возомнили себя «царьком», вершащим судьбы, начался твой неизбежный крах и падение. Белорусский народ сам решит свою судьбу.

Нам нужна свобода! И только нам, белорусам, решать, хотим ли мы оставаться вместе с усатым психопатом, или же продолжать делать все возможное, чтобы этот фашистский режим рухнул.

Объединяемся! Продолжаем нашу борьбу с фашистским режимом!

Вместе и до победы!

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