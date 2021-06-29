Стой теперь, задрав голову 13 Telegram-канал «СерпомПо»

29.06.2021, 11:01

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фото: aviateka.su

Пришла к Лукашенко беда, откуда не ждал.

Из России. Группа «Волга-Днепр» (крупнейший российский авиаперевозчик грузов) больше над Беларусью не летает. Значит, не будут капать Лукашенко деньги за пролет над страной.

Что же случилось? Как же так российская компания может поступить?

Ларчик открывается просто. Небо Беларуси под европейскими санкциями.

«Головная компания группы «Волга-Днепр» зарегистрирована в Нидерландах, поэтому на группу влияют решения, принятые властями Евросоюза и Англии», - говорит юрист Алексей Елтунов.

Стой теперь, Лукашенко, задрав голову. Смотри в пустеющее небо. Оттуда капает все меньше денег.

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