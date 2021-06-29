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Байден о Путине: мы можем сотрудничать, когда это в наших общих интересах

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  • 29.06.2021, 11:39
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Байден о Путине: мы можем сотрудничать, когда это в наших общих интересах
Фото: ТАСС

Президент США поделился деталями Женевского саммита.

Президент США Джо Байден назвал условие диалога с российским главой Владимиром Путиным.

Об этом шла речь во время его обращения к совместной сессии Конгресса, говорится в стенограмме на сайте Белого дома.

Байден поделился деталями Женевского саммита с главой Кремля.

"Что касается России, я знаю, что это касается некоторых из вас, но я четко дал понять Путину, что мы не будем стремиться к эскалации, но их действия будут иметь последствия, если они будут правдой. И они оказались правдой, поэтому я прямо и пропорционально отреагировал на вмешательство России в наши выборы и кибератаки на наше правительство и бизнес. Они сделали и то, и другое. Я сказал им, что мы ответим, и мы ответили", – заявил Байден.

Президент США добавил: "Но мы также можем сотрудничать, когда это в наших общих интересах". Байден отметил успех в продолжении ядерной сделки СНВ и о работе по изменению климата.

Напомним, одной из тем саммита в Женеве была ситуация в Беларуси.

"Я изложил российскому президенту американское видение ситуации в Беларуси. Путин не возразил, он просто спросил: "Что мы можем сделать?" – сказал Байден.

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