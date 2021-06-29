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«Клубника заканчивается, оптовики уже берут даже по три рубля

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  • 29.06.2021, 11:37
  • 6,162
«Клубника заканчивается, оптовики уже берут даже по три рубля

Скупщики подбегают к каждой въезжающей на рынок машине.

Издание «Медиа-Полесье» опубликовало репортаж из клубничной столицы Беларуси – деревни Дворец:

— Даже мелкую ягоду забирают по полтора-два рубля, а на отборную цена подскочила вплоть до трех рублей. В предыдущие дни дороже 1,5 руб. сбыть было трудно даже крупную.

Для промпереработки в бочки и ящики цены прежние – 30 и 70 копеек. Количество машин заметно уменьшилось.

На мини-рынке во Дворце и в других местах клубники также заметно поубавилось, цены остались на прежнем уровне – за 10-литровое ведро просят 30 рублей, но обычно скидывают.

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