«Клубника заканчивается, оптовики уже берут даже по три рубля 1 29.06.2021, 11:37

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Скупщики подбегают к каждой въезжающей на рынок машине.

Издание «Медиа-Полесье» опубликовало репортаж из клубничной столицы Беларуси – деревни Дворец:

— Даже мелкую ягоду забирают по полтора-два рубля, а на отборную цена подскочила вплоть до трех рублей. В предыдущие дни дороже 1,5 руб. сбыть было трудно даже крупную.

Для промпереработки в бочки и ящики цены прежние – 30 и 70 копеек. Количество машин заметно уменьшилось.

На мини-рынке во Дворце и в других местах клубники также заметно поубавилось, цены остались на прежнем уровне – за 10-литровое ведро просят 30 рублей, но обычно скидывают.

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