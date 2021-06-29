Решения на коленках 7 Сергей Жаворонков, «МБХ медиа»

29.06.2021, 11:44

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О вакцинации в России.

Власти в России объявили о новой вспышке коронавируса. Владимир Путин дипломатично отметил, что «в нескольких регионах ситуация обострилась», хотя еще 1 июня он утверждал, что «Россия постепенно выходит из пандемии», а в феврале заявлял, что Россия не просто справилась с пандемией, а еще и лучше других стран. Год назад Путин тоже уверял, что Россия «уверенно и с минимальными потерями» выходит из пандемии. Как тут не вспомнить многочисленные заявления о вхождении в пятерку крупнейших экономик мира или о выводе войск в связи с победой из Сирии, повторяющиеся год от года.

Властям явно неловко, и они испытывают дефицит хороших решений. 23 июня Дмитрий Песков заявил, что «вопрос о введении локдауна на федеральном уровне не обсуждается» и, более того, в Кремле не располагают информацией о таких планах в регионах. В тот же день власти Бурятии объявили о локдауне с 27 июня по 11 июля. Конечно, есть серьезные сомнения в российской официальной статистике, где смертность в Москве всю весну держалась в уверенном промежутке от 60 до 80 человек, примерно то же происходило и в Петербурге. Но ситуация, по-видимому, действительно ухудшается.

Специалист по анализу больших данных Борис Овчинников давно проводит мониторинг по запросам в поисковых системах про «обоняние» (потеря которого — характерный симптом коронавируса), и по этим данным действительно наблюдается рост заболеваемости (наивысшие темпы как раз в Бурятии, что совпадает с официальными оценками). Это признают и за рубежом: Франция и Израиль буквально недавно внесли Россию в «красную зону» по вирусу, что означает для французов карантин по возвращении, а для израильтян — вообще запрет на поездки в Россию под угрозой штрафа на сумму более 100 тысяч рублей в пересчете на наши деньги. По официальным же данным, на 24 июня 2021 года количество новых заболевших превысило 20 тысяч, что равно показателям на конец января. В Москве, Московской области и Петербурге побиты рекорды и по заболеваемости, и по смертности.

Это противоречит мировым тенденциям, где после январского и апрельского пиков заболеваемость и смертность непрерывно падают. Те же тенденции видны и на примерах отдельных крупных стран, независимо от общего успеха борьбы с эпидемией, например, в США после январского пика показатели непрерывно падают, то же наблюдается в Великобритании (правда, с некоторым ростом в последние недели), во Франции — пики в ноябре и апреле, то же самое мы видим в Германии и Италии. Примерно та же картина даже у испытывавших серьезные проблемы с доступом к вакцинам Украины (вакцинация началась в апреле китайским препаратом) и Грузии (вакцинация китайской вакциной началась в апреле, в мае добавилась Astrazeneca). Зато, что интересно, похожую на Россию, но несколько сглаженную картину (зимне-апрельский пик и рост в июне) демонстрируют Казахстан и Белоруссия, где массовая вакцинация началась в феврале с использованием китайской вакцины и российского «Спутника V».

Эпидемия, как и другие респираторные заболевания, идет волнами, это понятно. Но вопрос — как это все связано с вакцинацией? Логична, казалось бы, гипотеза, что там, где вакцинация успешна, там и заболеваемость, и смертность идут на спад. Это утверждение кажется верным, если смотреть на статистику (за исключением Великобритании, где наметился рост, что заслуживает отдельного исследования), но вот обратное (где вакцинация низкая, там растет заболеваемость) оказывается неверным.

Посмотрим на картину мира по вакцинации. На 23 июня у России вроде бы относительно малый процент полностью вакцинированных: 10,72%. Но еще меньше, например, в Японии (8,73%), Южной Корее (8,6%), Австралии (4,2%), Новой Зеландии (7,63%), Македонии (9,9%), Боснии и Герцеговине (1,94%), почти столько же — в Китае (15,51%) и Финляндии (15,92%), Мексике (13,4%), Бразилии (11,49%), Болгарии (11,13%), Индии (3,76%). На Украине 1%, в Грузии — 2,13%. При этом заболеваемость в Китае, Мексике, Македонии, Японии, Болгарии, Финляндии, Китае, Индии, Новой Зеландии, Грузии и на Украине падает. В остальных странах — Корее, Бразилии, Аргентине — рваный график, то рост, то падение.

Где-то это можно объяснить тем, что высок процент первичной вакцинации, как в Финляндии (56,3%) (при том что в России он почти совпадает с полной вакцинацией — 13,97%). Где-то просто недоверием к официальной статистике, как в тоталитарном Китае. Где-то особыми условиями, как в Австралии, куда с марта 2020 года полностью запрещен въезд иностранцам. Но, например, процент первичной вакцинации почти не отличается от полной, как и в России, в Болгарии (13,5%), Македонии (13,7%), Боснии и Герцеговине (7,74%), Украине (4,43%), Грузии (6,16%), не сильно отличается от России в Японии (19,6%), Индии (17,77%) и Мексике (22,3%). Это, как и история со смертностью от вируса, которая может у соседних стран отличаться в несколько раз, лишний раз показывает, что мы очень мало знаем о новой болезни.

Тем не менее большинство развитых стран успешно осуществили вакцинацию, хотя и начали ее позже, чем Россия, и испытывали дефицит вакцин. Россия начала вакцинацию отдельных категорий населения (медики, учителя, социальные работники, лица с тяжелыми заболеваниями) с декабря 2020 года, с 18 января была объявлена вакцинация для всех желающих. Для сравнения, в США вакцинация, начавшаяся также в середине декабря для отдельных категорий населения (сначала для контактирующих по работе с большим количеством людей, затем для пожилых, постепенно снижая возрастную планку), стала доступна для всех лишь к 20 апреля, в странах Европы — еще позже. В США сейчас первой компонент и полную вакцинацию получили 53,57% и 45,43%, в Великобритании 63,98% и 46,76%, в Италии 53,96% и 28,07%, в Канаде 66,67% и 23,1%, в Германии 52,3% и 33,77%, в Швейцарии 46,64% и 30,25%, в Швеции 44,36% и 26,77%, в Чехии 45,7% и 26,75% и так далее.

Какие методы использовались в развитых странах для того, чтобы поощрить вакцинацию или принудить к ней? В США Джо Байден говорил о возможности обязательной вакцинации военнослужащих, но даже это решение не было принято в связи с неоднозначным к нему отношением (сообщается, что на конец апреля привилось около трети военнослужащих). Некоторые штаты вводят обязательную вакцинацию для медработников. В принципе все медработники должны иметь прививки против основных инфекционных заболеваний, но коронавирус на федеральном уровне в этот перечень не включен. В итоге, например, группа врачей в Хьюстоне, штат Техас, подала в суд на власти штата. Суд они проиграли и сейчас подали апелляцию в Верховный суд.

Зато вовсю используются положительные стимулы. Например, вакцинировав примерно половину взрослого населения города, мэрия Нью-Йорка запустила бонусную программу: каждый житель может привести на пункт вакцинирования друга и получить 100 долларов. Аналогично для религиозных организаций: если явившийся на пункт сошлется на церковный приход, к которому он принадлежит, то на счет прихода будет переведено 100 долларов. Кроме того, объявлен розыгрыш денежных средств среди вакцинированных. В Огайо объявили пять призов по $1 млн, в Мэриленде — много призов от $40 тыс. до $400 тыс., в Калифорнии объявлена программа «$50 тыс. по пятницам», разыгрываемых каждую неделю, а также основной приз в $1,5 млн, также каждую пятницу. Кроме того, в разных штатах разыгрываются туристические путевки, ваучеры на питание и развлекательные мероприятия и т.п.

Иногда за прививку приплачивают работодатели по своей инициативе. Многие штаты смягчают ограничения для вакцинированных, например в Калифорнии для них отменено обязательное ношение масок в помещениях. Некоторые учреждения, особенно университеты, для очного обучения стали требовать прививки, недавно их потребовал от своих сотрудников инвестиционный банк Morgan Stanley, но в целом эта практика не очень распространена.

Европейский союз с 1 июля вводит «ковид-паспорта», которые призваны сделать универсальной свободу передвижения внутри ЕС (ранее разные страны вводили разные ограничения для приезжих из разных стран) для вакцинированных или переболевших. В целом в развитых странах принудительной вакцинации нигде не вводится, даже для медицинских работников (кроме Швейцарии). О таких планах говорили власти Великобритании и Австралии, однако к ним так и не приступили.

Что касается других ограничений, то они встречаются. В Израиле, Германии, Австрии, Дании, Венгрии, Латвии, Литве вводились ограничения для посещения ресторанов, спортивных залов и т.п., для чего требовались справки о вакцинации или перенесенном заболевании (в Израиле по мере улучшения ситуации такие справки отменили). Нигде, однако, не требуют предъявлять подобные документы только в электронном виде. В странах западной Европы материальное поощрение вакцинированных, как правило, не проводится, так как люди и без того с нетерпением ждут своей очереди. А вот в восточноевропейских странах также проводятся поощрительные мероприятия: в Польше с 1 июля запускается лотерея для привитых граждан, каждый двухтысячный участник получит 500 злотых (около 10 тыс. рублей), каждую неделю также будут разыгрываться призы по 50 тыс. злотых, каждый месяц — по 1 млн злотых. В Сербии в мае проводилась акция (до 31 мая) по выдаче каждому привитому по 3 тысячи сербских динаров (примерно 2 тыс. рублей).

За пределами первого мира тоже применяются поощрения. В Китае привитым раздают продукты и скидочные купоны, в Монголии каждый привитый получает небольшое денежное вознаграждение, в сельскохозяйственном Таиланде по лотерее разыгрывают живых коров.

Российские власти в первые полгода сосредоточились на пропаганде вакцинации с помощью телевидения, наружной рекламы и т.п. Причем особенно рекламировалась вакцина «Спутник V», поступившая в больницы первой (две другие вакцины доступны весьма слабо, их надо «искать»), а также на антирекламе западных вакцин, что, как думается, вызвало у многих людей обратную реакцию. Ведь безотносительно всяких патриотических взглядов обыватель привык, что западный товар лучше российского. Тем более это знают те, кто болел сам — подавляющее большинство серьезных лекарств или медицинского оборудования тоже западные. Но возможности привиться западной вакциной у граждан России нет — она остается одной из немногих стран, которая не сертифицировала никакие иностранные вакцины, даже «дружественную» из Китая, хотя испытания китайской вакцины в России проводились. Другие же граждане делали из этого вывод о том, что все вакцины, не только западные, опасны.

Отдельно нужно сказать о Владимире Путине. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков заявлял осенью, что Путин вакцинируется, когда и если сочтет нужным. Лишь 23 марта 2021 года было объявлено, что Путин сделал первую прививку. Так как всеобщая вакцинация была объявлена с января, то все это читалось гражданами просто — прививка сомнительная, раз Путин, о чем здоровье заботятся особо, не прививается. Демонстративные нарушения российскими руководителями вроде Путина или Собянина объявленных ограничений тоже не способствовали, мягко говоря, сознательности населения. Путинские пропагандисты вроде Никиты Михалкова транслировали самый дикий бред про чипирование Биллом Гейтсом. Ну и весеннее падение заболеваемости (в России не было апрельского пика, как во многих странах), конечно, способствовало расслаблению.

Зато в июне власти объявили о наборе жестких мер, многие из которых стоит охарактеризовать как бессмысленные и беспощадные. Они дискредитируют в том числе и те разумные меры, которые предлагаются. Началось все с привычного вранья. Еще в июле 2020 года мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что у 60% москвичей достигнут коллективный иммунитет — надо было агитировать за то, чтобы смело шли голосовать за обнуление президентских сроков. Никакой вакцинации тогда не было, да и количество переболевших было значительно меньше. Вдруг через год у Собянина коллективный иммунитет упал до 25%. Все это, разумеется, чистой воды вздор, взятый с потолка, собянинские чиновники договорились и до того, что в московском транспорте 70% носят перчатки, при том, что их не носит вообще никто.

16 июня Собянин подписал указ об обязательной вакцинации работников сферы услуг, торговли, образования, здравоохранения, транспорта, ЖКХ, государственных служащих Москвы. Не менее 60% должны вакцинироваться до 15 июля первым компонентом вакцины, до 15 августа — вторым компонентом. При этом Путин еще 26 мая заявлял, что «обязательную вакцинацию вводить нельзя». На вопросы его пресс-секретарь Песков цинично заявил, что вакцинация добровольная, так как вы «можете поменять работу».

Вслед за Собяниным о принудительной вакцинации на 24 июня объявили еще 12 регионов, а власти Бурятии вообще ввели локдаун. В Москве Собянин объявил о том, что с 28 июня для посещения заведений общественного питания обязателен QR-код, причем именно в электронном виде. Код должен свидетельствовать, что вы перенесли болезнь в последние шесть месяцев или привились. При этом количество антител у вас никого не волнует, так же как не волнует прививка, сделанная в других странах или других регионах России, где никакой фиксации прививок на «Госуслугах» не велось. Альтернативой служит тест, который действует всего трое суток и который стоит значительно дороже, чем обед в ресторане. Одновременно Собянин запретил пользоваться лавочками, детскими и спортивными площадками (через пару дней запрет лавочек, подвергшийся всеобщему осмеянию, был отменен). Но в Москве и других крупных городах при этом проводятся концерты, выпускные, организуются фан-зоны для болельщиков Евро-2021. Все это, конечно, иллюстрирует лишь уровень абсурда в авторитарной стране, где «небожители» в узком кругу без какой-либо общественной или экспертной дискуссии принимают решения на коленках.

Надо сказать, правда, что объявлены и некоторые «бонусы» — среди привившихся до 11 июля разыграют автомобиль Renault Logan, пожилые, привившиеся до 1 июля, получат скидочные купоны на 1000 рублей и т.п. В Подмосковье объявили розыгрыш квартиры в Серпухове. В регионах призы примерно такого же порядка, и глупости тоже — например, в Краснодарском крае объявили требование QR-кодов для заселения в гостиницы и санатории, что привело к массовой отмене бронирований. Стоит отметить также, что Россия сохраняет авиасообщение с Индией, несмотря на крики властей об особо ужасном «индийском штамме», а также открыла авиасообщение с Турцией (там последний месяц заболеваемость пошла на спад, но все равно остается относительно высокой).

Не проведя еще толком обычную вакцинацию, российские власти и официальные врачи придумали, однако, уже и «повторную» (которая не проводится нигде в мире). Как обычно, заврались. Директор Центра им. Н.Ф. Гамалеи, разработавшего «Спутник V», Александр Гинцбург в декабре 2020 уверенно гарантировал минимум двухгодичный иммунитет от его вакцины, в апреле 2021 года надеялся аж на пожизненный, а в июне 2021 вдруг оказалось, что через полгода нужна ревакцинация! Все эти заявления на самом деле делаются для разных аудиторий. Первое и второе — для иностранцев, которым нужно продавать вакцину, третье — для граждан РФ, которых нужно загнать на бесконечные перевакцинации под предлогом появления новых, особо злобных разновидностей вируса и получить за эти перевакцинации бюджетные деньги. Вспомним в связи с этим, что сопроизводителем «Спутника» является Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), возглавляемый Кириллом Дмитриевым, женатым на подруге и однокурснице Катерины Тихоновой.

Подводя итоги, можно сказать, что российские граждане в очередной раз стали жертвами существующей в стране системы коллективной безответственности начальников, отсутствия общественной и экспертной дискуссии, самодурского принятия решений.

Что же необходимо было сделать по уму при росте заболеваемости? Во-первых, первым делом отменить массовые мероприятия типа концертов и фан-зон. Прекратить авиасообщение со странами с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой вроде Индии. Зарегистрировать в России все вакцины, которые признаны ВОЗ (Sinopharm, Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, AstraZeneca-SKBio, Johnson & Johnson, Modernа), и позволить как минимум частному бизнесу осуществлять их закупку и вакцинацию. При любых ограничениях сферы услуг признавать официальные документы в том числе в бумажном виде, а также иностранные документы о вакцинах, одобренных ВОЗ. Отменить дискредитирующий любые разумные меры дебилизм вроде требования о ношении перчаток или запрета на посещение детских площадок. И материально стимулировать вакцинацию по опыту США или стран Восточной Европы, где население тоже не очень-то доверяет вакцинам. Но все это, конечно, вне нынешней политической реальности.

Сергей Жаворонков, «МБХ медиа»