Николай Дедок потребовал удалить пропагандистку из зала суда

Николай Дедок потребовал удалить пропагандистку из зала суда2
- 29.06.2021, 11:55
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В Минске начался процесс над политзаключенным.
В суде Минского района 29 июня начался суд над блогером и анархистом Николаем Дедком, сообщает «Наша Нива».
Дедка задержали еще 11 ноября — он находился на конспиративной квартире в Осиповичском районе.
Николаю Дедку грозит до 7 лет лишения свободы.
В начале заседания подавались ходатайства. Дедок попросил удалить пропагандистку Людмилу Гладкую, так как она ранее допрашивалась свидетелем по уголовному делу (по какому, правда, не уточнил) и пустить в зал его отца, Александра Дедка, в качестве защитника сына.
Оба ходатайства суд отклонил: мол, Гладкая имеет право присутствовать, а Александр Дедок ранее допрашивался как свидетель по этому делу и к тому же обвиняемого защищает адвокат Евгений Маслов.
Прокурор зачитал «обвинение».
Николай Дедок заявил, что не признает вину.