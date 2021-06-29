Николай Дедок потребовал удалить пропагандистку из зала суда 2 29.06.2021, 11:55

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Николай Дедок

В Минске начался процесс над политзаключенным.

В суде Минского района 29 июня начался суд над блогером и анархистом Николаем Дедком, сообщает «Наша Нива».

Дедка задержали еще 11 ноября — он находился на конспиративной квартире в Осиповичском районе.

Николаю Дедку грозит до 7 лет лишения свободы.

В начале заседания подавались ходатайства. Дедок попросил удалить пропагандистку Людмилу Гладкую, так как она ранее допрашивалась свидетелем по уголовному делу (по какому, правда, не уточнил) и пустить в зал его отца, Александра Дедка, в качестве защитника сына.

Оба ходатайства суд отклонил: мол, Гладкая имеет право присутствовать, а Александр Дедок ранее допрашивался как свидетель по этому делу и к тому же обвиняемого защищает адвокат Евгений Маслов.

Прокурор зачитал «обвинение».

Николай Дедок заявил, что не признает вину.

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