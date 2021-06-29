Нефть упала до минимума за неделю на фоне роста заболеваемости COVID-19 в мире 1 29.06.2021, 11:59

1,634

1 июля страны ОПЕК+ будут решать, сколько нефти поставлять на рынок.

Цены на нефть снижаются второй день подряд, отступая от 3-летних максимумов, на фоне роста заболеваемости Covid-19 в мире, охватившего даже страны с высоким уровнем вакцинации населения, пишет finanz.ru.

На утренних торгах во вторник сентябрьские фьючерсы на сорт Brent опускались до отметки 73,66 доллара за баррель - минимальной с 21 июня, а контракты на WTI падали до 72,46 доллара за бочку, теряя 2 доллара, или 2,6% с начала недели.

«Общая нервозность рынка - следствие увеличения уровня заболеваемости дельта-штаммом коронавируса», - пишут аналитики ITI Capital.

Число новых случаев Covid-19 в мире перестало снижаться в середине июня и за две недели подскочило с 300 тысяч до 420 тысяч в день.

В лидерах остаются страны Латинской Америки, в частности Бразилия, ежедневно фиксирующая более 70 тысяч новых больных. Великобритания, где полностью вакцинировано почти 50% граждан, вышла на 4-е место в мире со скачком заболеваемости до 22 тысяч человек в день.

Рост новых случаев регистрируют Япония, Малайзия, Таиланд, Индонезия, а также Австралия, где власти ввели локдаун на юго-востоке штата Квинсленд, запретив выходить на улицу без крайней необходимости 19 миллионам человек.

Даже чемпион вакцинации Израиль фиксирует рост заболеваемости (308 новых случае за минувшие сутки) по мере того, как «дельта» штамм вытесняет другие, менее заразные и более уязвимые к вакцинам варианты вируса.

В понедельник Испания и Португалия ввели ограничения для прибывающих невакцинированных британцев, а Франция и Германия поместили в «красный список» Россию, где число заболевших бьет рекорды с января, а смертность вышла на максимумы с начала пандемии.

«Новая волна пандемии COVID-19, с рисками распространения новых штаммов вируса, может и не оказать значительного влияния на нефть, так как ОПЕК+ будет соответственно корректировать объемы добычи. Однако она отсрочит дальнейшее повышение цен, которое зависит от производственного потенциала ОПЕК+ и нехватки капитальных затрат в нефтяных компаниях», - глава стратегий Saxo Bank на товарно-сырьевом рынке Saxo Bank Оле Хансен.

Союзу из 23 добывающих нефть стран предстоит 1 июля решить, сколько нефти поставлять на рынок, который над которым висит домоклов меч новой волны Covid-19.

Сейчас, по оценкам ОПЕК+, мировой спрос превышает добычу на 2,2 млн баррелей в сутки, а дефицит нефти - рекордны с начала XXI века.

Консенсус-прогноз опрошенных Bloomberg экспертов предполагает, что ОПЕК+ увеличит добычу с августа на 500 тысяч баррелей в сутки.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».