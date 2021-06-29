Человек-дракон: ученые открыли неизвестный ранее вид древних людей 2 29.06.2021, 12:01

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У него были большие глазницы, широкий рот и большие зубы.

Новый вид древнего человека, названный Homo longi или «Человек-дракон», был идентифицирован по окаменелости черепа, найденной в Китае в 1933 году. У него были большие глазницы, широкий рот и большие зубы, пишет «Вокруг света. Украина».

Окаменелость, известная как «харбинский череп» — по месту находки в Харбине, столице провинции Хэйлунцзян, где ее обнаружили в 1933 году, имеет весьма драматичную историю.

Китайский солдат, попавший в плен к японцам, обнаружил его во время строительства моста в городе Харбине. Будучи достаточно образован и понимая важность находки, он завернул ее в ткань и спрятал в колодце. Однако дальнейшие события в Китае заставили его забыть об этом эпизоде.

К счастью для науки, солдат оказался долгожителем, в 2017 году вспомнил о находке и рассказал о ней. Череп был вторично найден и передан в музей Хэбэйского геологического университета для подробного изучение.

Первым предположением было то, что находка являет собой удивительно сохранный череп гейдельбергского человека (Homo heidelbergensis). Однако ее подробное изучение, предпринятое группой китайских, австралийских и британских антропологов, и описанное в трех отдельных статьях в журнале The Innovation, привело к выводу о том, что речь идет о новом виде человека, который был назван Homo longi (человек-дракон), хотя эксперты и отмечают его сходство с другим видом ископаемого человека, Homo daliensis.

По мнению антропологов Homo longi был ближе к современным людям (Homo sapiens), чем к неандертальцам, что указывает на новую родственную линию. Он вполне мог скрещиваться с современным людьми. Не исключено, что Homo longi был идентичен загадочным денисовцам, известным пока только по мелким костным останкам. Это предположение сможет подтвердить или опровергнуть только генетический анализ.

Исследователи полагают, что Человек-Дракон, которому на момент смерти было чуть больше 50 лет, был крупным, даже по современны меркам, очень мускулистым мужчиной. Он жил в лесистой пойме реки, около 150 тысяч лет назад, вероятно, в составе небольшого сообщества. Его череп был достаточно велик, чтобы вместить мозг, аналогичный по размеру мозгу современного человека, у него были большие глазницы, толстые надбровные дуги, широкий рот и большие зубы.

Большая мышечная масса свидетельствует о способности Человека-Дракона адаптироваться к очень суровым условиям и охотится на крупных зверей, что позволяло людям этого вида расселяться по всей Азии.

Исследователи заявили, что их открытия могут переписать основные элементы эволюции человека. В частности, отодвинуть общего предка, которого современные люди разделяют с неандертальцами, еще дальше назад во времени — примерно на 400 000 лет, а, возможно даже до миллиона лет и более.

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