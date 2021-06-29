закрыть
29 июня 2021, вторник, 14:28
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Минчанам приготовиться к новому потопу?

2
  • 29.06.2021, 12:20
  • 4,006
Минчанам приготовиться к новому потопу?
Фото: БелТА

29 синоптики июня пообещали грозы, ливни и град.

В пресс-службе МЧС сообщили, что 29 июня практически по всей территории Беларуси пройдут грозы, возможен град.

«Сегодня на большей части территории Беларуси Белгидромет обещает грозы, при грозах местами град, сильные ливни, шквалистое усиление ветра порывами до 20 м/с», — сообщили в МЧС.

Кроме этого, днем 30 июня по юго-западной половине Беларуси максимальная температура воздуха достигнет +31°.

А в Минске, сегодня, 29 июня (вторник), в Минске в период с 11:30 до 17 часов ожидается гроза, при грозе местами по городу сильные ливни и шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с.

Грозовая деятельность сохранится до конца дня, предупредили в Белгидромете.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Санкции, которые могут стать толчком к переменам
Санкции, которые могут стать толчком к переменам Валерий Карбалевич
Двое на хуторе, не считая нечистой силы
Двое на хуторе, не считая нечистой силы Владимир Халип
Таракана нужно бить прямо в темечко
Таракана нужно бить прямо в темечко Артем Черников
Слава героям!
Слава героям! Ирина Халип