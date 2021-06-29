Минчанам приготовиться к новому потопу? 2 29.06.2021, 12:20

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Фото: БелТА

29 синоптики июня пообещали грозы, ливни и град.

В пресс-службе МЧС сообщили, что 29 июня практически по всей территории Беларуси пройдут грозы, возможен град.

«Сегодня на большей части территории Беларуси Белгидромет обещает грозы, при грозах местами град, сильные ливни, шквалистое усиление ветра порывами до 20 м/с», — сообщили в МЧС.

Кроме этого, днем 30 июня по юго-западной половине Беларуси максимальная температура воздуха достигнет +31°.

А в Минске, сегодня, 29 июня (вторник), в Минске в период с 11:30 до 17 часов ожидается гроза, при грозе местами по городу сильные ливни и шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с.

Грозовая деятельность сохранится до конца дня, предупредили в Белгидромете.

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