Медики рассказали, как действует комбинация вакцин Pfizer и AstraZeneca против коронавируса 3 29.06.2021, 12:25

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Специалисты из Оксфорда назвали лучшую для иммунитета комбинацию.

Смешанное введение двух вакцин Pfizer и AstraZeneca показало лучшее противодействие COVID-19. Такая комбинация препаратов дала высокую концентрацию антител против коронавируса.

Ученые из Оксфорда (Британия) пояснили, что сперва вводится AstraZeneca, а спустя четыре недели Pfizer, пишет Reuters.

Профессор Мэтью Снейп сказал, что результаты исследований можно использовать для придания гибкости развертыванию вакцины. Однако данных пока недостаточно, чтобы рекомендовать более широкий отход от клинически утвержденных графиков вакцинации.

"Конечно, обнадеживает то, что эти антитела и Т-клеточные ответы хорошо смотрятся при смешанном графике ввода вакцин", – отметил он.

Добавим, что самый высокий показатель антител наблюдался у людей, получавших две дозы вакцины Pfizer, причем оба смешанных режима давали лучший иммунный ответ, чем две дозы вакцины AstraZeneca.

Введение AstraZeneca, за которой последовала Pfizer, вызывало наилучшие Т-клеточные ответы, а также более высокий ответ антител, чем Pfizer, за которой следовала AstraZeneca.

В испытании участвовали 830 добровольцев в возрасте 50 лет и старше, и они тестировали вакцины только против варианта, впервые выявленного в Ухане, Китай. По словам Снейпа, дальнейшие испытания против дополнительных штаммов коронавируса могут быть полезны для информирования о том, какие вакцины и комбинации могут быть использованы в новых прививках. Следующие исследования программы будут посвящены комбинированию вакцин от Moderna и Novavax.

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