Мать журналиста Дениса Ивашина: Моего сына могут убить 6 29.06.2021, 12:30

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Денис Ивашин

У политзаключенного случился сердечный приступ, но подобных проблем со здоровьем он ранее не имел.

Мать журналиста Дениса Ивашина, у которого накануне случился сердечный приступ в гродненской тюрьме, Людмила Ивашина рассказала, что у ее сына никогда не было проблем с сердцем, а также о том, что могло стать причиной приступа, сообщает «Радыё Свабода».

«Молю Бога, чтобы это было просто совпадение»

«Денису стало нехорошо в карцере. Он позвал тюремщиков, ему вызвали врача, который его осмотрел», — рассказывает Людмила Ивашина.

Когда точно это было, мать не знает. Денис сидел в карцере с 19 по 24 июня. Это второе его наказание карцером за так называемое нарушение правил внутреннего распорядка. За что именно, родные не знают. Первый раз его помещали в карцер на 7 дней.

Когда Денис вышел из карцера в пятницу 25 июня, его показали кардиологу, который как раз приехал в тюрьму, сделали кардиограмму, выписали три лекарства.

«Я молю Бога, чтобы это было просто совпадение, что врача в тот день вызвали в тюрьму, а не специально к Денису, так как иначе это бы значило, что сыну было очень плохо», - говорит мать политзаключенного.

«Позняк написал, что Ивашина могут убить»

Людмила Ивашина знает, что сына примерно дважды в неделю возят на беседы в КГБ. Она считает, что ему могут предлагать сотрудничество или признаться в каких-то преступлениях. Мать уверена, что сын не нарушал закона, поэтому признаваться ему не в чем.

«Я очень боюсь, что во время разговоров ему могут предложить чай, а туда добавить все, что угодно. Зенон Позняк недавно написал в статье, что Дениса Ивашина могут убить. Я не знаю, почему он так сказал. Но Зенон Станиславович просто так не пишет. Я спать не могу! На Дениса накладывает отпечаток постоянный стресс, из которого он не выходит», - говорит мать журналиста.

Людмила Ивашина знает, что в камере сейчас очень жарко и душно. Она 25 июня ходила на прием к заместителю начальника гродненской тюрьмы. В просьбе передать Денису в камеру вентилятору ей отказали.

Больше месяца от Дениса нет писем родственникам. За последние полтора месяца Ивашину в тюрьму пришли только два письма от матери и жены, хотя они пишут письма еженедельно. 6 июня у Ивашина был день рождения, однако поздравительную телеграмму от матери ему тоже не передали.

Заместитель начальника, глядя мне прямо в глаза, с улыбкой ответил: «не может такого быть», «сколько пишут — столько получает»

«Это настоящие пытки», - пересказывает Людмила Ивашина ответ чиновника насчет писем.

Дениса Ивашина задержали сотрудники КГБ 12 марта, когда он вышел в аптеку за лекарствами для бабушки. Ему предъявили обвинение по 365 уголовной статье («Вмешательство в деятельность сотрудников органов внутренних дел»).

Родственники и коллеги полагают, что задержание Ивашина связано с его последним расследованием о бывших украинских беркутовцах, устроившихся на работу в белорусский ОМОН.

Журналиста задержали на следующий день после того, как он дал интервью об этом русскоязычному телеканалу «Настоящее время».

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