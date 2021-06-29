Слабое место Кремля 2 Виталий Портников

29.06.2021, 12:39

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Виталий Портников

Чего избегает Путин?

Давайте не забывать, что есть один саммит, проведение которого Путин всячески избегает. Это — саммит руководителей стран «нормандского формата»

В ситуации с отказом стран Европейского союза от проведения встречи с российским президентом Владимиром Путиным интересной оказалась не дискуссия на саммите Евросоюза, а реакция Кремля, — пишет Виталий Портников для «Радио.Свобода».

Как оказалось — по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова — Владимир Путин расстроен отказом европейцев от встречи. И удивляться этому не приходится. С тех пор как началась фактическая международная изоляция России — а это 2014 год, аннексия Крыма, война на Донбассе, исключение Путина из «восьмерки» — в Кремле пытаются доказать собственным гражданам, никакой изоляции нет. Что с Путиным считаются, хотят разговаривать. Что он — один из лидеров современного мира.

Именно поэтому в Кремле с таким энтузиазмом восприняли предложение о встрече с новым американским президентом. И не отказались от проведения саммита даже после того, как Соединенные Штаты продолжили свою санкционную политику. Хотя перед этим помощник президента России Юрий Ушаков специально предупреждал американского посла в Москве Джона Салливана, если хотите встречи, должны отказаться от новых санкций.

Путинская внешнеполитическая мифология

Возможность появиться рядом с Джо Байденом для Путина является куда более важным политическим событием, чем санкции. Потому что такая встреча возвращает россиян к советскому периоду истории. В Женеве встречались советские и американские лидеры, а теперь и Владимир Путин продолжил эту традицию. Значит, со времен Советского Союза ничего существенно не изменилось и современная Россия — тот же Советский Союз, та же сверхдержава. Только с другим названием. И Соединенным Штатам также приходится обращать внимание на ее президента.

Да, это — путинская внешнеполитическая мифология. Именно для ее пропаганды Путину и нужны все эти саммиты. И, конечно, саммит Россия — Евросоюз стал бы для Кремля логическим продолжением встречи в Женеве. Вот, теперь и европейцы не могут не считаться!

То, что реальность на самом деле выглядит иначе, российское руководство не беспокоит. Беспокоит, когда от встреч отказываются сами западные партнеры — потому что такой отказ объяснить намного более сложно, чем сфальсифицировать мотивы, которыми руководствовался президент Соединенных Штатов, когда предлагал Путину встречу.

Есть один саммит, который Путина не интересует

Впрочем, давайте не забывать, что один саммит, который Путина не интересует и проведения которого он всячески избегает. Это — саммит руководителей стран «нормандского формата».

Российскому президенту не хочется ехать на такой саммит просто потому, что встреча в «нормандском формате» предусматривает конкретные обязательства. А он не собирается эти обязательства выполнять. И поэтому проведение встречи, на которой Путину придется отвечать на вопрос о российском военном присутствии на Донбассе, он игнорирует.

Ему нужны именно встречи напоказ. Именно так он, если судить по пресс конференции в Женеве, воспринял американо-российский саммит. Именно таким саммитом — если он состоится — станет для Путина встреча в формате Европейский союз — Россия. И именно поэтому следует согласиться с теми европейскими политиками, кто уверен, что Путина не нужно награждать за его агрессивную политику новыми саммитами.

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