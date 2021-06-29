Счет грузовиков пошел на тысячи: на границе Беларуси и ЕС — транспортный коллапс 9 29.06.2021, 12:46

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иллюстрационное фото

Больше всего фур скопилось на литовском направлении.

По состоянию на 29 июня в очереди на выезд из Беларуси находятся более тысячи грузовиков. Об этом сообщает агентство «Минск-Новости» со ссылкой на Госпогранкомитет.

«По последним данным, — информирует портал, — больше всего грузовых машин скопилось на границе в литовском направлении — свыше 810. Из этого числа в пунктах пропуска «Каменный Лог» и „Бенякони» — по 230, в «Привалке» — 190, в «Котловке» — 130, в «Видзах» — 30».

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