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Счет грузовиков пошел на тысячи: на границе Беларуси и ЕС — транспортный коллапс

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  • 29.06.2021, 12:46
  • 6,160
Счет грузовиков пошел на тысячи: на границе Беларуси и ЕС — транспортный коллапс
иллюстрационное фото

Больше всего фур скопилось на литовском направлении.

По состоянию на 29 июня в очереди на выезд из Беларуси находятся более тысячи грузовиков. Об этом сообщает агентство «Минск-Новости» со ссылкой на Госпогранкомитет.

«По последним данным, — информирует портал, — больше всего грузовых машин скопилось на границе в литовском направлении — свыше 810. Из этого числа в пунктах пропуска «Каменный Лог» и „Бенякони» — по 230, в «Привалке» — 190, в «Котловке» — 130, в «Видзах» — 30».

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