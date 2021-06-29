Засвидетельствовать «стабильность» в телевизоре уже нечем 29.06.2021, 12:48

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архивное фото

То мосты падают, то провода горят, то нефть кончается.

Телеграм-канал "Письма к дочери" поделился мнением по поводу выхода властей Беларуси из программы Восточного партнерства:

"Знаешь, классика жанра про напугать кондуктора. Белорусский МИД должен бы понимать, что никакого кондуктора выходом из Восточного партнерства не напугаешь. Потому что, если ты уже купил билет, но хочешь идти пешком, так это исключительно твое суверенное право. И ни кондуктору, ни Евросоюзу нет, в сущности, никакого дела до твоих предпочтений. Даже если они очень странные.

Так что свои ответные санкции МИД принял не из-за каких-то там скучных практических соображений. И даже не ради ущемления супостатов. А просто, чтобы было чем свидетельствовать стабильность в телевизоре и перед начальством. Потому что больше ее засвидетельствовать все равно нечем.

А свидетельствовать стабильность приходится все громче и чаще. Потому что незасвидетельствованная стабильность становится своей полной противоположностью. У нее то мосты падают, то провода горят, то нефть кончается. И самое обидное, что все это замечают."

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