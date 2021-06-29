Российская полиция пришла к журналистам издания «Проект» по жалобе друга Путина 2 29.06.2021, 12:50

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Илья Трабер

Кадр из видео телеканала «Дождь»

Дело было возбуждено из-за фильма «Питерские».

Российская полиция пришла с обысками к журналистам издания «Проект». C обысками пришли домой к главному редактору «Проекта» Роману Баданину и журналистам издания Марии Жолобовой и Михаилу Рубину.

Обыски у журналистов «Проекта» проходят из-за дела о клевете на бизнесмена Илью Трабера, сообщает издание.

В постановлении об обыске у Жолобовой, которое есть в распоряжении «МБХ медиа», говорится, что дело по признакам клеветы было возбуждено МВД по Петербургу и Ленинградской области в ноябре 2017 года в отношении неустановленного лица.

Дело было возбуждено из-за фильма «Питерские», опубликованного на телеканале «Дождь».

«В ходе предварительного следствия» установлено, что 24 августа 2017 года Трабер И.И. в ходе личного изучения и мониторинга демонстрируюших произведений в сети «Интернет» обнаружил распространение заведомо ложных сведений, а именно фильм «Питерские» «Отец и сын»», — говорится в постановлении.

В документе отмечается, что ложными сведениями Трабер посчитал фразы «король бандитского Петербурга», «член тамбовской группировки», «криминальный авторитет», «Трабер – единственный из живых криминальных авторитетов, знакомство с которым признавал Владимир Путин».

«Указанные сведения опровергаются отсутствием информации, о каком-либо привлечении Трабера к уголовной ответственности или постановлении в его отношении приговора суда», — говорится в постановлении.

Также в документе отмечается, что неустановленное лицо «совершило в отношении Трабера психотравмирующие действия», которые, согласно заключению экспертизы, повлекли тяжкий вред здоровью путем «выкладки для публичного просмотра фильма «Питерские» на интернет-ресурсе телеканала «Дождь»».

В постановлении отмечается, что требования Трабера снять с эфира эпизод фильма «Отец и сын» были проигнорированы.

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