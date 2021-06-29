Врачи рассказали, как чай влияет на работу мозга 1 29.06.2021, 13:11

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Исследование провели в Сингапуре.

Как оказалось, чашка самого простого чая способна существенно улучшить работу мозга.

Об этом говорится в исследовании специалистов Нацуниверситета Сингапура, пишет cursorinfo.co.il.

Оказывается, чай — это не просто вкусный и бодрящий напиток. Это еще и прекрасный энергетик для мозга.

Ученые открыли новые факты об этом напитке, проведя масштабные исследования с участием 36 человек, возраст которых составлял 60 лет и выше. Всех их разделили на две группы – в одну набрали тех, кто пил чай редко или же совсем не пил. Во вторую вошли те, кто любит пить зеленый либо черный чай минимум 4 раза в неделю на протяжении последних 25 лет.

Участники исследования прошли нейропсихологические тесты, после чего ответили на вопросы о здоровье и образе жизни. Кроме того, мозг всех участников просканировали магнитно-резонансной томографией.

Это позволило специалистам выяснить, что области мозга всех любителей чая отличались эффективной взаимосвязью. По этой причине они советуют все тем, кто желает работать более продуктивно и стимулировать работу мозга пить чай.

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