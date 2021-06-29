Евросоюз готовит новые санкции против России 29.06.2021, 13:26

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Подготовкой ограничительных мер занимается глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Руководство ЕС решило подготовить новые ограничения против России на случай необходимости их быстро ввести.

В Евросоюзе в ближайшие месяцы подготовят новые санкции против России для того, чтобы их можно было быстро ввести в случае необходимости. Об этом в блоге рассказал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"В ближайшие недели и месяцы я буду продвигать различные направления действий, которые наметили лидеры... Европейский Совет попросил Европейскую комиссию и меня представить варианты дополнительных ограничительных мер, которые будут готовы на случай, если Россия продолжит нарушать международное право", - пишет дипломат.

Вместе в тем, Боррель также займется разработкой вариантов взаимодействия с Россией по ряду вопросов.

Поручение заняться подготовкой санкций Боррель получил по итогам саммита глав государств и правительств ЕС.

Боррель отметил необходимость "сохранять жесткую линию" в отношении России, "оставляя открытыми каналы общения".

"Маловероятно, что в ближайшем будущем будет политическое изменение, которое приведет к существенному изменению ее (РФ) поведения", - добавил Боррель.

"Взаимодействие с Россией - это не роскошь и еще в меньшей мере уступка", - отметил он.

Напомним, 25 июня саммит ЕС продлил на полгода санкции против России.

Также на прошлой неделе Совет ЕС продлил на год санкции за аннексию Крыма.

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