Байден заявил, что Иран не получит ядерное оружие при его президентстве 4 29.06.2021, 13:42

Джо Байден

Фото: Getty Images

Президент США озвучил эту позицию на встрече с израильским коллегой.

Президент США Джо Байден заявил, что Иран никогда не получит ядерное оружие при его президентстве. Об этом он сказал на встрече с израильским коллегой Реувеном Ривлином, стенограмму его выступления опубликовал Белый дом.

"Лидеры обсудили множество вызовов, стоящих перед регионом, в том числе угрозу от Ирана. Президент подчеркнул, что под его управлением Иран никогда не получит ядерного оружия. Он заверил Ривлина, что Соединенные Штаты по-прежнему полны решимости противодействовать злонамеренной деятельности Ирана и поддержке террористов", – говорится в итоговом коммюнике.

Собеседник Reuters, знакомый с переговорами Байдена и Ривлина, сказал, что президент США должен был сказать Ривлину о единой цели Штатов и Израиля – не разрешить Ирану разработать ядерное оружие.

Президент США на встрече поднял тему авиаударов по позициям проиранских сил в Сирии и Ираке, сообщила радиостанция "Голос Америки".

"Я распорядился нанести вчера вечером авиаудары по объектам, которые используют ополченцы, поддерживаемые Ираном. Они несут ответственность за недавние нападения на военнослужащих США в Ираке", – заявил американский лидер.

Совет Безопасности ООН 20 июля 2015 года одобрил соглашение, направленное на ограничение ядерной программы Ирана в обмен на снятие с него санкций. Тегеран гарантировал, что откажется от идеи создания ядерного оружия. Через 10 лет, в случае выполнения Ираном условий ядерного соглашения, все ограничения и условия, содержащиеся в резолюции ООН, должны были прекратить действие.

8 мая 2018 года тогдашний президент США Дональд Трамп объявил, что его страна выходит из совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по Ирану, считая его "катастрофическим". По словам Трампа, Тегеран обманывал мировое сообщество, утаивая продолжение изысканий в области ядерного оружия.

Иранский президент Хасан Рухани говорил, что рад выходу США из ядерной сделки. Он назвал Вашингтон "проблемным партнером" и проинформировал, что продолжит работу по соглашению с Францией, Великобританией, Германией, Китаем и Россией. Также Рухани предупредил, что Тегеран может возобновить обогащение урана в промышленных масштабах.

6 августа 2018 года Трамп подписал указ, который возобновил санкции против Ирана, действовавшие до подписания ядерной сделки. Они вступили в силу 5 ноября. 8 мая 2019 года в Иране заявили об отказе выполнять часть обязательств по ядерной сделке. 1 июля стало известно, что эта страна превысила лимит запасов низкообогащенного урана, установленный положениями СВПД.

В сентябре 2020 года в МАГАТЭ подтвердили, что Иран начал обогащение урана, нарушив условия ядерной сделки с мировыми державами. В ноябре в организации сообщили, что иранские запасы урана уже в 12 раз превышают порог, установленный ядерной сделкой.

В заявлении верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности Жозепа Борреля от 11 января говорилось, что Иран приступил к обогащению урана на уровне 20% на подземном заводе Фордо.

Байден в феврале говорил, что Соединенные Штаты не отменят санкций против Ирана до тех пор, пока власти этой страны не откажутся от планов по обогащению урана. Он называл выход США из ядерного соглашения 2015 года ошибкой и во время предвыборной кампании допускал, что Вашингтон вернется к диалогу с Тегераном по этому вопросу.

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