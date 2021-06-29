Процесс запущен

Процесс запущен5
- 29.06.2021, 13:53
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Цена нахождения у власти Лукашенко для его окружения с каждым днем становится все более высокой.
Политический обозреватель Валерий Карбалевич в статье для «Свободных новостей» подвел первые итоги введения санкций ЕС против режима Лукашенко:
— Страна начинает жить в условиях секторальных санкций. Их отличие от точечных санкций (в отношении отдельных компаний или олигархов) состоит в том, что их сложнее обойти. Компанию можно продать, поменять название или собственника, а с целыми отраслями этого не сделаешь.
Сложно посчитать потери белорусской экономики. Даются оценки, что Беларусь лишится 15% экспорта. В частности, в страны ЕС Беларусь поставляет четверть своего экспорта нефтепродуктов, в 2020 г. это составило около $600 млн. Также в прошлом году туда продали 10% экспорта калия на сумму около $200 млн.
Премьер-министр Роман Головченко констатировал, что потери страны от санкций составят не больше 2,9% ВВП. Независимые экономисты дают цифру от 7 до 14%. Такие большие «ножницы» возникают вследствие разной методики подсчетов. Одни считают только прямой ущерб, другие оценивают косвенные потери (издержки от поиска обходных схем, незаключенные новые контракты, избегание зарубежных партнеров иметь дело с компаниями из санкционного списка и пр.)
Но санкционная политика Запада — это процесс, он запущен, и непонятно, где и когда остановится. Вот заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд на днях заявила: «ЕС идет на один шаг впереди, введя секторальные санкции против белорусской экономики и тех сфер, от которых зависит Лукашенко. Мы попытаемся сравняться в этом».
Западные санкции усилят зависимость Беларуси от России. Но, с другой стороны, попадание в санкционный список российского олигарха Михаила Гуцериева может отпугнуть бизнес РФ от Беларуси. Ибо легко можно оказаться в «черном списке» ЕС и США.
Белорусские власти ответили на санкции агрессивной риторикой, угрозами в адрес Запада, шантажом. Например, поток незаконных мигрантов из Беларуси в Литву резко увеличился.
Но вот что обращает на себя внимание. Лукашенко начал пугать народ возможной войной с Западом с 9 августа 2020 года. В условиях введения ЕС и США секторальных санкций подобная риторика приобрела новый смысл.
Выступая в Брестской крепости 22 июня, Лукашенко резко акцентировал тему возможной новой войны. Он заявил: «За последний год мы испытали на себе действие самых современных технологий гибридной войны. Белорусы все чаще спрашивают: так что, воевать будем? Да бросьте, белорусы. Мы уже давно воюем. Просто война приобрела другие формы… Прошло 80 лет, и что? Новая горячая война… Что дальше? Интервенция?»
Запугивая народ войной, Лукашенко стремится искусственно сконструировать модель «осажденной крепости», оправдать политические репрессии, мобилизовать номенклатуру и своих сторонников на защиту режима.
Но подобная риторика может иметь обратный эффект. Народ не хочет войны и боится ее. Угрозы развязывания вооруженного конфликта возбуждают в исторической памяти травматические архетипы массового сознания. Белорусы, даже сторонники власти, вряд ли хотят воевать за Лукашенко. И его образ все больше связывается с угрозой войны. Не стоит забывать и об эффекте самооправдывающегося пророчества.
Обыватель видит, что масштаб проблем, и не только экономических, источником которых является Лукашенко, растет прямо на глазах. Цена нахождения у власти Лукашенко с каждым днем становится все более высокой. В том числе, для его ближайшего окружения, в частности, придворных олигархов.
История знает разные примеры влияния экономических санкций, внешнего конфликта на прочность политического режима. Иногда это его укрепляет. А бывает и наоборот.
Немало примеров, когда авторитарные режимы, ввязавшись в силовой конфликт с каким-то внешним врагом, проигрывают его и рушатся. Например, диктатура «черных полковников» в Греции пала после поражения в конфликте с Турцией из-за Кипра в 1974 году. Военная диктатура в Аргентине потерпела крах после поражения в войне с Великобританией из-за Фолклендских островов в 1983 г. Режим Слободана Милошевича ввязался в войну со всем миром из-за Косова, проиграл ее и в 2000 году был свергнут в ходе народных протестов.
Просто информация к размышлению.