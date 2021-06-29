Названы симптомы коронавируса, требующие срочной медицинской помощи 1 29.06.2021, 13:56

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Следите за дыханием.

Издание healthinfo.ua рассказало о симптомах коронавируса, которые нельзя пускать на самотек.

Примерно у 80% заболевших COVID-19 пройдет так же благополучно, как любое другое ОРВИ. Кто-то даже не заметит его, но у людей пожилых и тех, кто страдает хроническими заболеваниями, могут развиться тяжелые осложнения. Если вы (или ваши близкие) находитесь в группе риска и проявляете симптомы коронавируса (высокая температура и кашель, гриппоподобные симптомы, реже — насморк, озноб, боль в горле, кишечные расстройства), внимательно следите за своим состоянием.

Если вы молоды и здоровы, осложнения тоже могут развиться, пусть и с много меньшей вероятностью, поэтому не будьте беспечны. В случаях, когда ваши симптомы не усиливаются, разумнее получить консультацию врача удаленно и остаться дома в изоляции. Но если проявления болезни идут по нарастающей, вам обязательно нужно обратиться за медицинской помощью!

Экстренные симптомы COVID-19:

Затрудненное дыхание или одышка.

Стойкая боль или давление в груди.

Спутанное сознание, невозможность полностью очнуться.

Синеющие губы или лицо.

Другие симптомы, которые кажутся крайне серьезными.

Сообщите оператору, если вы считаете, что причина в коронавирусе, и наденьте маску — это позволит медикам принять меры предосторожности.

Как отличить экстренное состояние от несрочного?

Звоните в скорую или приезжайте в приемный покой больницы, если получили травму или ваше состояние входит в следующий список:

Удушение.

Проблемы с дыханием.

Стойкая сильная рвота или диарея.

Кашель или рвота кровью.

Потеря сознания или обморок.

Остановка сердца или остановка дыхания.

Сильная боль в груди или давление.

Внезапная слабость с одной стороны тела.

Переломы костей, особенно открытые.

Глубокая рана.

Сильное кровотечение.

Сильный ожог.

Выраженная аллергическая реакция с отеком и затруднением дыхания.

Случайное отравление или передозировка.

Электрический удар.

Травма головы с обмороком или спутанностью сознания.

Травма шеи или позвоночника с потерей чувства или движения.

Судороги.

Не тяните, речь может идти о жизни и смерти.

Что делать, если у меня ничего срочного, но помощь нужна?

В случаях, когда симптомы менее экстренны, обратитесь в одну из служб телемедицины, сейчас они, по очевидным причинам, развиваются крайне стремительно.

Что делать беременным?

Хотим вас немного утешить — беременные женщины и новорожденные не входят в группу риска по коронавирусу (обычный грипп был бы намного опаснее). Информации пока не слишком много, и почти вся она относится к беременным в третьем триместре, но уже известно, что вирус не передается от матери ребенку через пуповинную кровь, не проникает сквозь плацентарный барьер и не попадает в грудное молоко.

Однако вам нужно соблюдать меры безопасности — самоизолироваться, сохранять дистанцию, часто мыть руки и не трогать лицо. По возможности перейти на дистанционное наблюдение врача, и если вас ничего не беспокоит — с чистой совестью пропускайте плановые анализы и УЗИ.

Когда вызывать скорую при коронавирусе?

Если у вас появятся симптомы коронавируса, наблюдайте за своим состоянием и принимайте парацетамол при высокой температуре. Он сравнительно безопасен при беременности, а вред лихорадки для вас и ребенка будет значительно серьезнее, чем возможные побочные эффекты лекарства.

Скорее всего, вашего партнера не пустят на роды, но уточните этот вопрос у своего врача. Сохраняйте позитивный настрой и спокойствие, высокие уровни стресса снижают иммунитет. В тех случаях, если у вас развился гестационный диабет, следите за уровнем сахара особенно внимательно — это заболевание делает вас уязвимой перед коронавирусом.

У меня диабет, в каких случаях надо звонить врачу?

Инфекция (в том числе, банальная простуда) вызывает стрессовый ответ организма, что приводит к росту уровня глюкозы крови. Это, в свою очередь, требует корректировки привычной схемы введения инсулина.

Будьте особенно внимательны к рациону, пейте больше чистой воды и чаще проверяйте кровь на сахар — тот может повыситься очень резко, что приведет к гипергликемии. Проверьте уровень глюкозы внепланово, если вы чувствуете:

сонливость;

слабость;

жажду;

тягу к более частому мочеиспусканию;

головную боль.

Еще одна опасность, которая может вас подстерегать — диабетический кетоацидоз. Проверяйте кетоны в крови каждые 4 часа (и ночью тоже), если уровень глюкозы выше 15 ммоль/л. Обратите внимание, проверка мочи на кетоны может давать «устаревший» результат, используйте полоски для крови. Диабетический кетоацидоз требует неотложной медицинской помощи — звоните в скорую безотлагательно.

Заботясь о своем здоровье и не допуская обострений хронических заболеваний вы помогаете людям, которым сейчас очень нужна медицинская помощь.