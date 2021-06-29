В Мертвом море обнаружили минерал, который раньше находили только в метеоритах 29.06.2021, 14:05

1,016

Открытие произошло случайно.

Ученые из России, Германии, США и Италии обнаружили земной аллабогданит (Fe, Ni)2P — минерал, до сих пор известный только в веществе метеоритов.

Находка была сделана в окрестностях Мертвого моря в Израиле, отметили в Российском научном фонде, пишет «Новое время».

Аллабогданит нашли в начале 2000-х годов в железном метеорите Онелло, в золотоносных аллювиальных отложениях реки Большой Долгучан в Якутии. Минерал был назван в честь кристаллографа Аллы Богдановой. По химическому составу он относится к фосфидам — минералам, которые содержат фосфор в отрицательной степени окисления.

Недавняя находка ученых СПбГУ — первое подтверждение существования аллабогданита на Земле. Интересно, что открытие произошло случайно — во время систематического изучения фосфидов из района Мертвого моря.

«Наши исследования включали в себя эксперименты по изучению фазовых переходов земного аллабогданита при высоких давлениях и температурах на синхротроне DESY в Германии, — рассказал первый автор статьи, профессор кафедры кристаллографии СПбГУ Сергей Бритвин. — Они показали, что земной аллабогданит мог образоваться при давлении, превышающем 25 гигапаскалей — это 250 000 атмосфер. Такие высокие давления на Земле достигаются при катастрофических столкновениях с крупными метеоритами, а также в условиях мантии Земли — на глубине более 500 километров. Однако открытие земного аллабогданита связано с поверхностными породами бассейна Мертвого моря в Израиле, в районе, где недавно были открыты природные циклофосфаты».

Несмотря на то, что «космический» аллабогданит был обнаружен почти 20 лет назад, только в 2008 году удалось показать, что он относится к индикаторам высокого давления. Результаты исследований показывают, что земной аллабогданит — это метастабильная фаза высокого давления.

Он образовался в результате превращения из другого минерала — баррингерита и сохранился при обычных условиях в результате закалки — мгновенного сброса температуры и давления.

«Такой путь исключает возможность образования аллабогданита как промежуточной фазы при атмосферном давлении. Это, в свою очередь, вызывает ряд фундаментальных вопросов, касающихся происхождения пород в бассейне Мертвого моря. До сих пор в регионе Южного Леванта не находили свидетельств метеоритных катастроф или выходов горных пород из мантии Земли. Открытие аллабогданита обосновывает необходимость дальнейших исследований в этом направлении», — уточнил профессор Сергей Бритвин.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».