CNN: Инцидент с британским кораблем в Черном море показывает, что Путин нервничает 29.06.2021, 14:16

Атлантический альянс держится сообща и готов защищать свои позиции.

На прошлой неделе российские военные проследили за британским эсминцем HMS Defender, который совершал проход через Черное море. Если точнее, то он шел через ту часть Черного моря, к которой Россия относится довольно болезненно, а именно внутри территориальных вод Крыма. Путин называет эти воды российской территорией, хотя большая часть мирового сообщества считает, что они принадлежат суверенной Украине, передает CNN (перевод — inosmi.ru).

Ситуация стала довольно неприятной, когда эсминец Defender пересек границу территориальных вод Крыма. Российские вооруженные силы сообщили, что они сделали несколько предупредительных выстрелов, а спустя 11 минут два бомбардировщика Су-24М произвели бомбометание по курсу британского корабля. Никакого ущерба нанесено не было. Однако сигнал был отправлен.

Чтобы ни у кого не осталось никаких сомнений, российское государственное информационное агентство ТАСС и российское телевидение назвали этот инцидент частью западного заговора с целью окружить и ослабить Россию, описав его в мельчайших подробностях. Это часть линии Кремля, который настаивает, что самые агрессивные действия России — это всего лишь оборонительные маневры, призванные защитить ее интересы.

Между тем британский флот опровергает российскую версию событий, утверждая, что не было никаких предупредительных выстрелов в сторону эсминца и бомбы по его курсу никто не сбрасывал, хотя в воздухе над ним действительно кружили более 20 российских самолетов. Как оказалось, ранее сообщалось, что недалеко от этого места проходили учебные стрельбы российских войск.

Если в направлении британского военного корабля, шедшего по Черному морю, действительно были произведены выстрелы, это случилось впервые со времен Крымской войны 1854 года. Именно во время той войны впервые прозвучал термин «красные линии», который предложил известный британский корреспондент Уильям Говард Рассел (William Howard Russell), освещавший военные события для газеты The Times of London, — он писал о шеренгах британских солдат в их красной форме, которые противостояли русской кавалерии. С тех пор прошло много времени, и Россия стремится прочертить новые красные линии.

Проходом своего эсминца Великобритания демонстрировала, что большая часть мира до сих пор считает Крым частью территорий Украины, и неважно, что семь лет назад российские вооруженные силы захватили его и продолжают удерживать. Министерство обороны Великобритании сообщило, что проход его военного корабля был частью «рутинного транзита» из украинского порта Одесса в Грузию через украинские воды. Существует даже паром между Одессой и Грузией, хотя он идет на почтительном отдалении от южной оконечности Крымского полуострова.

В апреле Соединенные Штаты сообщили, что они рассматривали вариант отправки своих собственных военных кораблей в Черное море — чтобы продемонстрировать, что они ни в коем случае не намерены уступать России этот морской путь.

В течение многих лет Китай делал все возможное, чтобы закрепить свои претензии на Южно-Китайское море, то есть сделать его «своим морем», сооружая укрепления на его островах. Чтобы продемонстрировать, что это неприемлемое поведение, в апреле Великобритания отправила свой новейший авианосец HMS Queen Elizabeth и всю его авианосную ударную группу через Южно-Китайское море. Таким образом она постаралась доказать, что воды этого моря открыты для всех военных и коммерческих кораблей. Как сказал министр обороны Великобритании Бен Уоллес (Ben Wallace), она воспользовалась своим правом на свободу навигации.

Итак, к чему весь этот «шум и натиск», если ситуация может в любой момент стать весьма неприятной? Это может случиться в первую очередь из-за тех красных линий, с которыми многие не согласны и которые Путин — а также Китай в своих собственных спорах за морские территории — стремится прочерчивать и отстаивать. За несколько недель до саммита с президентом США Джо Байденом в Швейцарии Путин заявил, обращаясь к российскому Федеральному Собранию: «Я надеюсь, что никому не придет в голову перейти в отношении России так называемую красную черту. А где она будет проходить, это мы будем определять в каждом конкретном случае сами».

То есть Путин нервничает? Или же он просто хочет показать Байдену и Западу после саммита, кто на самом деле главный и кто будет прочерчивать красные линии вокруг российских интересов? Или же все это — просто попытки Путина продемонстрировать его позицию после саммита? Скорее всего, все вышеперечисленное.

Действительно, мир находится не в самой хорошей позиции теперь, когда мы ждем, как Россия планирует отреагировать в отношении Украины, Сирии, Турции, Ирана и ядерного соглашения, по которому сейчас ведутся напряженные переговоры в австрийской Вене. Запад и в первую очередь Соединенные Штаты нуждаются в том, чтобы Путин хорошо себя вел. К счастью, Байдена поддерживают его союзники по НАТО, особенно британцы. По всей видимости, Великобритания — в самый подходящий для этого момент — начала вести новую агрессивную военную политику. Как утверждают представители ВМС Великобритании, отправка авианосной ударной группы во главе с Queen Elizabeth — это самое мощное военно-морское развертывание за целое поколение.

Администрация Байдена не противится ничему из этого. Украина тоже демонстрирует свою военную силу: с 28 июня по 10 июля она будет проводить совместные военные учения с силами НАТО в Черном море. Разумеется, от любых намеков на то, что Украина может двигаться в направлении членства в НАТО, стремясь последовать примеру трех прибалтийских государств и большей части бывших членов Организации Варшавского договора, у Путина мороз по коже.

И это необязательно плохой сигнал. Спустя день после саммита Путина и Байдена пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что для Москвы это будет «красной чертой» — как, собственно, и любой план действий по подготовке к вступлению в альянс. Путин должен видеть, что атлантический альянс держится сообща и готов защищать свои позиции перед лицом любых провокаций, которые он может устроить. Госсекретарь США Энтони Блинкен (Antony Blinken) ездит по странам НАТО — недавно он посетил Германию, а затем и Францию, — чтобы продемонстрировать решительный настрой Америки. Блинкен заявил, что Соединенным Штатам необходимы союзники, чтобы укрепить «основанный на нормах международный порядок».

Конечно, проблема заключается в том, что Путин и китайский лидер Си Цзиньпин делают все возможное, чтобы установить в мире свой собственный порядок, основанный на их собственных правилах. Если это просто проверка, чья сторона крупнее и сильнее, тогда Соединенным Штатам и их союзникам нужно просто сплотиться и продемонстрировать больше решимости.

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