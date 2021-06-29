Чемпион мира по муайтай Юрий Булат: Силовики понимают, что расплата будет, и потихоньку все уходят 1 29.06.2021, 14:30

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Юрий Булат

В силовых структурах Беларуси — большая нехватка кадров.

Многократный чемпион мира и Европы по муайтай Юрий Булат, отсидевший осенью 15 суток и покинувший страну, в эфире радио «Ўнэт» поделился мнением о силовиках, совести и выборе каждого:

— Понимаете, в какой-то момент это уже стало не политикой. Это уже выбор: на светлой ты стороне или на темной. Стало важным, какой у тебя стержень внутри, кто ты по жизни, человек ты или зверь. Отсюда все идет.

Те силовики, которые обладали умом и совестью, давно ушли и написали рапорт.

Большая нехватка кадров в силовых структурах. Они понимают, что расплата будет, рано или поздно, и потихоньку все уходят, — цитирует слова Юрия Булата телеграм-канал «Сборная ЗОЖ».

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