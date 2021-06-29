Русский авось: как Кремль ставит эксперименты по вакцинации над жителями страны 5 29.06.2021, 14:34

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Oб импортных вакцинах простому народу, в отличие от номенклатуры, остается только мечтать.

В России коронавирусная катастрофа. Российские власти не закрыли границы в надежде заработать на вакцинном туризме из Индии, и теперь страна полыхает от индийского штамма.

Катастрофа только набирает обороты, но РФ прочно основалась на четвертом месте в мире после Индии, Бразилии и Колумбии по суточной смертности, а также по числу новых больных, пишет в своей статье для издания Newssky журналист Вера Перовская.

Когда стало понятно, что индийский штамм выкосит путинских «крепостных», власти стали кнутом и скудным пряником заставлять их вакцинироваться. В частности, «Спутником V», клинические исследования которого закончатся в конце 2022 года.

Несмотря на то, что безопасность и эффективность препарата не доказаны (препарат не зарегистрировали ни Европейское агентство лекарственных средств (EMA), ни ВОЗ), регионы РФ один за другим объявляют де-факто принудительную вакцинацию.

«Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова в эфире радио „Вести FM“ рассказала, что к ней приходит множество обращений от граждан касательно дискриминации из-за того, что у них нет прививки от коронавируса COVID-19. Например, работникам компании „Норильский никель“ сказали, что их не отпустят в отпуск летом и не дадут премии, если те откажутся прививаться. „Таких сообщений огромное количество — уволят, не дадут премию“, — говорит омбудсмен. По мнению Москальковой, стимулирование вакцинации через ограничение в правах — „нечестная игра, нечестная акция“», — пишут росСМИ.

«Реальность такова, что дискриминация неминуемо наступит. Люди без иммунитета и без прививки не смогут работать на всех участках. Это невозможно. Это будет представлять угрозу для окружающих», — комментирует заявление омбудсмена Кремль.

Однако соцопросы показывают, что россиян будет не так просто уколоть отравой российской вакциной.

К примеру, соцопрос исследовательского центра портала SuperJob по заказу «Коммерсантъ» показал, что только 10% россиян готовы сделать прививку в ближайшее время, 18% — скорее готовы, 31% — скорее не готовы, 41% —категорически не готовы.

Когда социологи спросили россиян, какая из трех зарегистрированных в России вакцин о коронавируса, по их мнению, эффективнее, только 9% выбрали «Спутник V», 3% — «ЭпиВакКорону», 3% — «КовиВак». Еще 50% россиян затруднились с ответом, 28% считают, что все российские неэффективны.

Отвечая на аналогичный вопрос о безопасности, только 13% россиян выбрали «Спутник V», 4% — «ЭпиВакКорону», 5% — «Корона Вак». Затруднились с ответом 35% респондентов, 29% считают, что все отечественные препараты небезопасны.

В сумме 78% россиян не верят в эффективность российских вакцин от коронавируса, 64% — их безопасность.

Еще один социологический опрос указанного исследовательского центра по заказу «Коммерсантъ» показал, что сделать прививку импортной вакциной готов каждый восьмой антипрививочник.

«Среди тех, кто не планирует вакцинироваться в текущей ситуации, довериться импортной вакцине готовы в общей сложности 12%, а среди тех, кто пока не принял решение, — вдвое больше (25%). Таким образом, выход на российский фармацевтический рынок импортных препаратов может несколько ускорить вакцинацию населения страны», — пришли к выводу социологи.

Но об импортных вакцинах простому народу в России, в отличие от номенклатуры, остается только мечтать.

Саботаж принудительной вакцинации и недоверие к отечественным препаратам демонстрирует настоящее отношение россиян к путинскому строю. По их мнению, построенная Владимиром Владимировичем страна четвертого мира с сырьевой экономикой, в принципе, ничего путного создать не может.

В 2020 году власти в России радостно вещали, что «Спутник V» был разработан в беспрецедентно короткие строки благодаря тому, что ее делали на основе созданной под руководством академика А. Гинцбурга векторной вакцины против Эболы.

А тем временем злые языки говорят, что история с вакциной против Эболы не менее «мутная», чем со «Спутником V».

В частности, когда в Африке свирепствовала эпидемия Эболы, «Россия переживала непростые „посткрымские“ времена». Россияне выкатили два типа субстанции — «ГамЭвак» и «ГамЭвак-Комбо», и «так как к африканским странам было приковано внимание всего мира, а ученые безуспешно экспериментировали с вакцинами, заявление Владимира Путина в феврале 2016 года о регистрации российского препарата от вируса Эболы наделало шуму».

Однако цивилизованный научный мир скептически отнесся к столь поспешной российской разработке. Россияне тогда так и не предоставили полный пакет документов в ВОЗ, и вакцины застряли на этапе международных клинических испытаний без видимой надежды на признание. Препараты использует только Россия для вакцинации россиян, выезжающих в Африку.

Похожая ситуация происходит сейчас и со «Спутником V», а также остальными российскими вакцинами.

«Пострегистрационный этап клинических исследований вакцины против нового коронавируса „Спутник V“ планируется завершить до конца 2022 года. Соответствующая информация размещена на сайте государственного реестра лекарственных препаратов Минздрава.<…> …целью пострегистрационных клинических исследований является оценка эффективности, иммуногенности и безопасности вакцинного препарата», — в частности, сообщает ТАСС.

А тем временем Reuters пишет, что EMA одобрит (если одобрит, в принципе) «Спутник V» не ранее осени или конца 2021 года.

«Агентство утверждает, что российская сторона к установленной дате — 10 июня — не предоставила необходимые данные о клинических испытаниях вакцины. Ранее ряд специалистов критиковал производителей „Спутника“ за недостаток данных или же путаницу в них», — пишут росСМИ со ссылкой на агентство.

История повторяется дважды: первый раз в виде трагедии, второй — в виде фарса…

Параллельно ВОЗ сообщает, что специалисты организации выявили нарушения у производителей «Спутника V»…

Но принудительная вакцинация в России набирает обороты. И в клинических исследованиях участвуют не добровольцы, а 146 млн россиян — все население стран (напомним, в I-II этапах исследований приняло участие всего 76 человек).

Юристы уже заявили, что при возникшей после вакцинации инвалидности к пенсии россиянам добавят ежемесячные выплаты в размере 1,4 тыс. руб. (20 долл.), а в случае летального исхода единоразовое пособие составит 30 тыс. (415 долл.).

Но и этих денег россиянам не видать, ведь власти не афишируют случаи инвалидности и смерти после вакцинации.

Единственное, что радует россиян, так это дефицит доз, с которым один за другой сталкиваются регионы РФ.

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