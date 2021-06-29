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Визы для белорусов, несмотря на выходки режима, будут стоить 35 евро

  • 29.06.2021, 14:45
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Визы для белорусов, несмотря на выходки режима, будут стоить 35 евро

Ввести санкции против собственного народа у властей не вышло.

Евросоюз не будет отменять упрощение визовых процедур для белорусов из-за выхода Беларуси из Соглашения о реадмиссии.

«Решение о приостановлении действия Соглашения о реадмиссии не подразумевает автоматического приостановления действия Соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Беларусью», передает заявление представителей ЕС журналист «Радио Свобода» Рикард Йозвяк.

Позднее представитель внешнеполитической службы ЕС Набилы Массрали заявила, что решение Минска приостановить соглашение о реадмиссии с ЕС не означает автоматической остановки действия соглашения об упрощении визового режима с Беларусью.

Напомним, режим Лукашенко решил приостановить Соглашения о реадмиссии с ЕС. Нынешние европейские правила подразумевают, что жители стран, которые не заключили данное соглашение, должны платить за визы 80 евро.

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