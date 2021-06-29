Верховная Рада приняла законопроект, запускающий судебную реформу в Украине 1 29.06.2021, 14:52

За документ проголосовали 293 народных депутата.

Верховная Рада приняла законопроект, позволяющий возобновить работу Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) Украины. Этот орган необходим для заполнения вакансии в судебной системе и завершения квалификационного оценивания судей.

За документ проголосовали 293 народных депутата, сообщает nv.ua.

Высшая квалификационная комиссия судей Украины будет состоять из шестнадцати членов, восемь из которых назначаются из числа судей или судей в отставке.

Членов ВККС на четыре года назначает Высший совет правосудия по результатам конкурса.

Конкурсная комиссия проводит конкурс на занятие должности члена ВККС в два этапа: отбор кандидатов по результатам рассмотрения представленных ими документов, результатов специальной проверки, соответствующей информации из открытых источников и проведение собеседования с отобранными кандидатами и определение перечня кандидатов для рекомендации Высшему совету правосудия.

Членов конкурсной комиссии назначает Высший совет правосудия. Субъектами формирования конкурсной комиссии являются Советы судей, прокуроров, адвокатов и Национальная академия правовых наук в лице президиума. В состав этой комиссии входят: три человека из числа судей или судей в отставке, предложенные советом судей; по одному — от советов прокуроров, адвокатов и Нацакадемии правовых наук.

Нардепы приняли поправку № 453, которая предусматривает, что международные эксперты будут иметь решающий голос при отборе кандидата в ВККС. Ранее принять эту поправку призвали общественные организации.

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