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«Потери до $6 миллиардов»: эксперт рассказала о сокрушительных последствиях санкций для режима Лукашенко

  • 29.06.2021, 14:54
«Потери до $6 миллиардов»: эксперт рассказала о сокрушительных последствиях санкций для режима Лукашенко

Крупный нефтяной бизнес воздержится от операций с Беларусью.

Консультант по политическим рискам Катя Глод (Katia Glod) из вашингтонского Центра анализа европейской политики (CEPA) оценивает потери от санкций ЕС в 3-6 миллиардов долларов.

Глод обращает внимание, что экспорт нефти и нефтепродуктов из Беларуси, по которому среди прочего сильно ударили санкции ЕС, до пандемии составлял около $7 миллиардов (в то время как весь национальный бюджет $15 миллиардов).

По мнению эксперта, после санкций Путин с меньшей вероятностью продолжит прямую финансовую поддержку Лукашенко. Крупный нефтяной бизнес воздержится от операций с Беларусью.

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