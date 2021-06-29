Разработчик «Спутника V» заявил о снижении его эффективности против индийского штамма коронавируса 7 29.06.2021, 15:13

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Фото: ТАСС

Представитель Центра им. Гамалеи назвал коэффициент снижения.

Эффективность вакцины «Спутник V» снижается в 2,6 раза против индийского штамма коронавируса, передает ТАСС.

Как заявил во вторник заместитель директора Центра им. Гамалеи Денис Логунов, это незначительное снижение.

«Мы видим, что в отношении штамма «дельта» есть незначительное снижение активности сывороток - это примерно 2,6 раза в отношении «Спутник V», - сказал он на пресс-конференции.

Он отметил, что в отношении зарубежных вакцин снижение составляет от 3 до 5 раз. «Поэтому мы с оптимизмом смотрим на ту эффективность, которая у нас получается. Падение есть, но падение незначительно», - добавил замглавы центра. При этом Логинов считает, что в РФ из-за небольшой прослойки вакцинированных создаются идеальные условия для эволюции инфекции.

«У нас с вами создается небольшая иммунная прослойка и огромный процент людей, которые не вакцинированы. У нас есть огромная буферная зона для эволюции вирусов, где могут отбираться варианты, которые перекидываются на тех немногих вакцинированных и создают идеальные условия для эволюции вирусов», - заметил замглавы.

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