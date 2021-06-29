В Колумбии протестующие атакуют полицейские участки 7 29.06.2021, 15:23

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Фото: Getty Images

Протестующие выступают против налоговой реформы и других экономических и социальных мер правительства.

Как сообщает, акции были зафиксированы в восьми городах страны. Протестующие нападали на полицейский транспорт, отделения полиции, предприятия и памятники, сообщает РИА «Новости».

Протестующие выступают против налоговой реформы и других экономических и социальных мер правительства.

Самая сложная ситуация сложилась в городе Пасто на западе Колумбии, где были совершены нападения на 11 городских автобусов и полицейскую машину.

Также беспорядки продолжались в Медельине, Мадриде и Сантандер-де-Киличао.

Напомним, протесты и забастовки в Колумбии продолжаются с 28 апреля. Протестующие выступают против налоговой реформы и других экономических и социальных мер правительства. Помимо мирных маршей в городах страны происходят столкновения с полицией.

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