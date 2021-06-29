закрыть
29 июня 2021, вторник, 19:23
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Колумбии протестующие атакуют полицейские участки

7
  • 29.06.2021, 15:23
  • 1,980
В Колумбии протестующие атакуют полицейские участки
Фото: Getty Images

Протестующие выступают против налоговой реформы и других экономических и социальных мер правительства.

Как сообщает, акции были зафиксированы в восьми городах страны. Протестующие нападали на полицейский транспорт, отделения полиции, предприятия и памятники, сообщает РИА «Новости».

Протестующие выступают против налоговой реформы и других экономических и социальных мер правительства.

Самая сложная ситуация сложилась в городе Пасто на западе Колумбии, где были совершены нападения на 11 городских автобусов и полицейскую машину.

Также беспорядки продолжались в Медельине, Мадриде и Сантандер-де-Киличао.

Напомним, протесты и забастовки в Колумбии продолжаются с 28 апреля. Протестующие выступают против налоговой реформы и других экономических и социальных мер правительства. Помимо мирных маршей в городах страны происходят столкновения с полицией.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Санкции, которые могут стать толчком к переменам
Санкции, которые могут стать толчком к переменам Валерий Карбалевич
Двое на хуторе, не считая нечистой силы
Двое на хуторе, не считая нечистой силы Владимир Халип
Таракана нужно бить прямо в темечко
Таракана нужно бить прямо в темечко Артем Черников
Слава героям!
Слава героям! Ирина Халип