Украина намерена запретить импорт молока из Беларуси 8 29.06.2021, 15:30

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C инициативой выступают украинские молочные компании.

Украинские молочные компании намерены инициировать запрет на импорт молока и молочных продуктов из Беларуси, которая еще в 2016 году ввела эмбарго на ввоз молочной продукции из Украины.

Об этом на пресс-конференции сообщил председатель Совета директоров Союза молочных предприятий Украины Вадим Чагаровский, пишет unian.net.

"Готовим заявление о защите от белорусской молочной продукции. В 2015 году Беларусь поддержала эмбарго России, введенное на украинскую молочную продукцию. И с 1 января 2016 года ни одного килограмма молочной продукции из Украины на таможенную территорию Беларуси не поступило. Вместе с этим, для экспорта в Украину Беларусь открыла 14 молочных предприятий", – сказал Чагаровский.

Он отметил, что представители молочной отрасли считают необходимым принять меры для защиты украинского рынка от недружественных и дискриминационных действий других государств.

Также Чагаровский добавил, что Министерство экономики отказалось проводить антидемпинговое расследование относительно массового импорта молока в Украину.

"В феврале 14 молочных компаний подали заявление о специальном расследовании относительно защиты от растущего импорта. К сожалению, Минэкономики отказало нам в расследовании. Мы готовим повторное заявление, которое подадим в ближайшее время", – сообщил он.

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