В Австралии нашли жуков, ходящих по поверхности воды вверх ногами 3 29.06.2021, 15:59

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Фото: Udo Schmidt, Flickr

Видеофакт.

Для мелких существ поверхность воды далеко не так проницаема, как для нас. Водомерки легко скользят по ней, пользуясь поверхностным натяжением. А биологи Джон Гулд (John Gould) и Хосе Вальдес (Jose Valdez) обнаружили, что некоторые жуки способны перемещаться по этой пленке снизу и прекрасно себя чувствуют, постоянно «ходя по потолку». Такое поведение ученые описывают в статье, опубликованной в журнале Ethology, сообщает Naked science.

Австралиец Гулд случайно обратил внимание на этих крошечных жуков, работая в экспедиции в Национальном парке Уотаганс в провинции Новый Южный Уэльс. Ему удалось тут же заснять, как насекомое двигается по пленке воды, преспокойно меняя направление, останавливаясь и снова продолжая ход. И все это — вверх ногами. По словам ученого, в научной литературе подобное поведение до сих пор описывали крайне скудно.

При поддержке коллеги из Германии Хосе Вальдеса Гулд определил насекомое как представителя отряда водобродок (Hydraenidae) — мелких (обычно в один-три миллиметра) водных жуков. Ученые полагают, что держаться «на потолке» им помогает пузырек воздуха, который удалось рассмотреть на развернутом вверх брюшке. Он прижимает насекомое к поверхностной пленке, позволяя отталкиваться от нее лапками. Однако для лучшего понимания этого механизма понадобятся новые исследования анатомии и морфологии конечностей жука, а также их гидрофобных свойств. Возможно, само тело водобродки гидрофобно, а лапки — гидрофильны.

Авторы считают, что такая необычная способность позволяет жукам оставаться в воде, но держаться на максимальном удалении от местных хищников, которые ведут охоту ближе ко дну. Возможно, в случае опасности насекомые способны перескакивать на противоположную сторону поверхностной пленки и двигаться уже обычным образом, как те же водомерки.

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