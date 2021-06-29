Режим лишился права проведения еще одного крупного спортивного мероприятия 3 29.06.2021, 15:51

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Это уже не первое соревнование, которое перенесли из Минска.

Белорусские власти лишили права проведения командного чемпионата мира по спортивной ходьбе. Об этом сообщил спортивный журналист Бернард Ндонг, сообщает «Трибуна».

Новое место проведение ЧМ пока неизвестно.

Ранее из Беларуси были перенесены ЧМ по хоккею, этап Кубка мира по биатлону, чемпионат Европы по велотреку, чемпионат мира по современному пятиборью и другие соревнования.

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