Экс-президент ЮАР получил тюремный срок

Экс-президент ЮАР получил тюремный срок4
- 29.06.2021, 16:09
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Джейкоб Зума руководил страной с 2009 по 2018 годы.
Конституционный суд ЮАР присудил 15 месяцев тюремного заключения бывшему президенту страны Джейкобу Зуме за то, что он проявил неуважение к суду, пишет IOL (перевод – korrespondent.net).
Зуму обвиняют в расхищении государственного бюджета и коррупции. Однако он систематически уклонялся от дачи показаний и обвинял представителей юстиции в предвзятом отношении.
Конституционный суд признал экс-президента виновным в проявлении неуважения к суду. Теперь Зума 15 месяцев проведет в тюремных стенах.
Джейкоб Зума был президентом ЮАР с 2009 по 2018 годы.