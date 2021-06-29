Реальной альтернативы вакцинации нет 17 Владислав Иноземцев

29.06.2021, 16:24

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Владислав Иноземцев

Врачи в большинстве российских городов снова готовятся в чрезвычайно тяжлым дням и неделям.

Эти выходные стали первыми за долгие месяцы, когда показатели распространения короновируса в России не пошли на спад, как это наблюдалось с самого начала пандемии и в практически во всех подверженных ей странах. В воскресенье в Москве и Санкт-Петербурге были в очередной раз отмечены рекордные уровни смертности, а врачи в большинстве российских городов снова готовятся в чрезвычайно тяжлым дням и неделям.

Похоже, однако, что в отличие от первой и второй волн пандемии, в этот раз есть шанс на то, что отношение людей к своему здоровью изменится – или власти заставят людей его изменить. Вакцинация, долгое время буксовавшая, начинает набирать темп – в Москве на не записываются до 85 тыс. человек в день – и в других регионах процесс принимает такую динамику, что чаще и чаще появляются сообщения о дефиците вакцин из-за резкого роста спроса.

При этом надо заметить, что люди, в том числе и раздражнные запретительными мерами властей, начинают пытаться выяснить, имеется ли у них иммунитет к вирусу – в том числе полученный в ходе перенеснной болезни (косвенным доказательством этому является тот факт, что если, например, неделю с небольшим назад, когда я делал в «Инвитро» соответствующий тест, офис компании был пуст, а услуга не вызывала никакого ажиотажа, то вчера появилось сообщение о том, что «Инвитро» остановила тесты из-за того, что у компании кончились запасы реагентов).

Антитела – важный показатель защищнности, но, как недавно ещ раз подчеркнули представители ВОЗ, они не говорят о полной гарантии невозможности заразиться короновирусом. После перенеснной инфекции их уровень снижается довольно быстро, и уверенности в своей безопасности у человека быть не может. На сегодняшний день реальной альтернативы вакцинации нет – и хотя она не исключает полностью возможности заболеть, болезнь несомненно переносится легче. Поэтому сложно не согласиться с экспертами в том, что вакцинироваться можно и нужно даже в случае, когда в организме обнаружены антитела (причм практически в любом количестве), появившиеся после перенеснной болезни – в таком случае прививка, скорее всего, окажется даже более эффективной (разумеется, это не относится к случаям, когда антитела стали результатом недавней вакцинации тем или иным зарегистрированным в России или за рубежом препаратом).

Я много раз писал и повторю ещ раз: альтернативы вакцинации сегодня нет; не нужно придумывать обоснования того, почему от не следует отказаться и чем е можно заменить. Сейчас, когда в России и во всем мире распространяются вс более опасные и резистентные штаммы вируса, не стоит рассуждать о бесполезности прививки – она, может быть, и не защитит наверняка, но несомненно поможет организму выстоять в борьбе с недугом. И, главное, не нужно откладывать: иммунитет не возникает на следующий день – максимальная защита достигается через 30-40 дней после второй дозы, так что чтобы не оказаться в больнице в конце лета, нужно действовать уже сейчас…

Владислав Иноземцев, «Фейсбук»

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