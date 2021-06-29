Бело-красно-белый флаг продолжает путешествовать по США 29.06.2021, 16:50

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На этот раз он приехал в Северную Каролину.

Путешествие национального флага по США в самом разгаре, сообщает телеграм-канал «Баста!».

«Друзья, наш флаг провел в Северной Каролине целую неделю! И он начал своё путешествие с самого большого города этого штата, Шарлотта.

Когда вы будете в Шарлотте, посетите прекрасный пляж Миртл-Бич, прокатитесь до NASCAR, сходите в музеи и на местное собрание белорусов.

Спасибо белорусам из Шарлотта за экскурсию! Путешествие по Каролине продолжается», — пишут белорусы США.

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