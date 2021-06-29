Ученые нашли личностные особенности у слонов, которые помогли им лучше решать те или иные задачи 1 29.06.2021, 17:05

Американские исследователи изучили 15 азиатских слонов и трех африканских из трех зоопарков в Сан-Диего.

Работа опубликована в Journal of Comparative Psychology (перевод – naked-science.ru). Известно, что животные имеют множество поведенческих реакций. Однако у наиболее развитых из них есть свой характер, исходя из которого эти особенности могут отличаться в зависимости от той или иной особи.

Ученые из Университета Вайоминга (США) изучили поведение 15 азиатских слонов и трех африканских из трех зоопарков в Сан-Диего и Национальном зоологическом парке Смитсоновского института, а также зоопарка Оклахома-Сити.

Для этой цели авторы разработали тесты, в которых слоны использовали воду в качестве инструмента для решения тех или иных задач либо для получения вкусностей.

«Мы применили комплексный подход, используя три различные задачи по решению проблем и три типа оценки личности, чтобы определить, сыграла ли индивидуальная личность роль, в рамках которой слоны смогли решить эти задачи», — прокомментировала работу одна из исследовательниц Лиза Барретт.

Каждую задачу слоны решали по три раза. Выяснилось, что со временем животные научились решать две задачи из трех быстрее. И в этом деле играли роль такие черты характера, как агрессивность и активность.

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