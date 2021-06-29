В Испании почти пять тысяч человек оказались на карантине из-за вспышки COVID-19 1 29.06.2021, 17:19

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Люди развезли вирус по территории страны после отдыха на Майорке.

Почти 5 тысяч человек во всей Испании оказались на карантине из-за посещения Майорки, где зафиксировали новую вспышку COVID-19, пишет сайт unian.net.

Как идет речь в сюжете ТСН, в испанском Минздраве вспышку коронавируса связывают с наплывом выпускников, которые приехали на Балеары, чтобы отпраздновать завершение учебного года. После отдыха развезли вирус по территории стране.

Отметим, по данным сайта Worldometers в Европе по распространению коронавируса лидируют Великобритания, Россия и Испания.

Ранее сообщалось, что Испания с 7 июня открывает свои границы для вакцинированных со всего мира.

Люди, получившие прививки против коронавируса, «и их семьи» могут находиться в стране, независимо от страны происхождения, заявило правительство в Мадриде. Иностранным круизным судам также будет разрешено снова причаливать в испанских портах.

Испанская туристическая отрасль рассчитывает на летний бизнес после нескольких месяцев локдауна - правительство надеется, что в этом году страну посетят 45 миллионов иностранных туристов.

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