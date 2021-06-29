Появились новые доказательства преступлений бандита Карпенкова 14 29.06.2021, 17:26

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Николай Карпенков

Сбежавший обвиняемый рассказал о пытках в РУВД.

В конце сентября минувшего года силовики жестко задержали и избили 11 человек — их обвинили по разным статьям Уголовного кодекса (массовые беспорядки, повреждение имущества, незаконные действия с огнестрельным оружием). Одним из обвиняемых стал 22-летний Давид Слащев. 21 июня его объявили в розыск, так как он не появлялся на заседаниях. Позже стало известно, что Давид Слащев уехал от преследования в другую страну. Теперь Давид рассказал «Весне» об этом уголовном деле и о пытках. По его словам, «покаянные видео» снимал лично Карпенков.

— Когда нас «принимали», нас жёстко избивали всю ночь. Когда нас задержали и затолкали в бусик, то говорили, что все «поедем» на 16 лет и начали жёстко избивать — «выбивать показания», так сказать. Били по голове ногами, дубинками, руками... Просто топтались везде. Когда привезли в РУВД Первомайского района, то по кабинетам тоже дубасили. Единственное, если кто-то начинал плакать или ссылался на какие-то проблемы со здоровьем, то их не трогали. Я лично терял сознание. Я им говорил: «Остановитесь, я теряю сознание». Они мне говорили: «Ложись на пол!» и дальше продолжали бить. Меня избивали берцами — потом было очень много синяков.

Как рассказал Давид, после задержания, когда всех доставили во дворик РУВД Первомайского района, то к нему в бус подсел Николай Карпенков (теперь заместитель министра внутренних дел Беларуси, ранее возглавлял ГУБОПиК), который сам снимал с Давидом «покаяльное видео на камеру». Потом оно вошло в нарезку для новостей БТ.

— При этом был Карпенков и снимал всех на камеру. Я тогда реально испугался. На видео в новостях БТ я говорил, что мне заплатил координатор «ОГСБ» [Отряд гражданской самообороны] тысячу долларов за это дело. Это неправда, мне никто ничего не платил и даже такого разговора не было.

Почему я так решил сказать? Когда сразу нас посадили в бусик, то начали спрашивать, кто кому сколько заплатил. И когда мы говорили, что нам никто не платил, нас били. Когда я сказал, что мне не платили ничего, меня побили. Потом я решил наврать и сказал, что мне заплатили. Когда меня на видео снимал Карпенков, то он мне сказал: «Или ты сейчас говоришь, что тебе заплатил координатор тысячу долларов, или прямо сейчас «едешь» на 16 лет». Естественно, когда меня первый раз задерживают, очень жестоко избивают, то я подумал, что меня вообще убить могут, а не очень хотелось...

По словам Давида, на суде политзаключенный Дмитрий Ластовский рассказал, что к его голове приставляли пистолет и заставляли писать признательные и ложные показания. Также, по показаниям обвиняемых на суде, заставляли писать ложные показания после избиения в кабинетах еще одного фигуранта дела.

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