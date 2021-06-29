В 13 районах Беларуси продолжает действовать запрет на посещение лесов

В 13 районах Беларуси продолжает действовать запрет на посещение лесов2
- 29.06.2021, 17:33
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Опубликован список.
Запрет на посещение лесов из-за повышенной пожарной опасности продолжает действовать в 13 районах Беларуси, пишет сайт «Интерфакс».
Согласно официальным данным министерства лесного хозяйства Беларуси, запрет на посещение лесов действует в двух районах Гомельской области (Светлогорский и Рогачевский) и в семи районах Брестской области (Березовский, Ивацевичский, Ивановский, Пинский, Ганцевичский, Лунинецкий и Столинский). Еще в четырех районах Гродненской области (Берестовицкий, Свислочский, Гродненский и Волковысский) действуют ограничения на посещения лесов.