закрыть
29 июня 2021, вторник, 19:25
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В 13 районах Беларуси продолжает действовать запрет на посещение лесов

2
  • 29.06.2021, 17:33
  • 2,200
В 13 районах Беларуси продолжает действовать запрет на посещение лесов

Опубликован список.

Запрет на посещение лесов из-за повышенной пожарной опасности продолжает действовать в 13 районах Беларуси, пишет сайт «Интерфакс».

Согласно официальным данным министерства лесного хозяйства Беларуси, запрет на посещение лесов действует в двух районах Гомельской области (Светлогорский и Рогачевский) и в семи районах Брестской области (Березовский, Ивацевичский, Ивановский, Пинский, Ганцевичский, Лунинецкий и Столинский). Еще в четырех районах Гродненской области (Берестовицкий, Свислочский, Гродненский и Волковысский) действуют ограничения на посещения лесов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Санкции, которые могут стать толчком к переменам
Санкции, которые могут стать толчком к переменам Валерий Карбалевич
Двое на хуторе, не считая нечистой силы
Двое на хуторе, не считая нечистой силы Владимир Халип
Таракана нужно бить прямо в темечко
Таракана нужно бить прямо в темечко Артем Черников
Слава героям!
Слава героям! Ирина Халип