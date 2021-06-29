На белорусско-литовской границе задержали иракцев

На белорусско-литовской границе задержали иракцев1
- 29.06.2021, 17:49
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Вильнюс усиливает границу с Беларусью.
Литовские пограничники опять задержали мигрантов, которые нелегально перешли белорусско-литовскую границу.
Задержана группа из 11 мигрантов без документов. Они представились гражданами Ирака и обратились за убежищем, сообщает Служба охраны госграницы Литвы.
Всего с начала года за незаконное пересечение белорусско-литовской границы было задержано 600 человек. При этом за весь прошлый года был задержан 81 мигрант. Литва усилила охрану границы с Беларусью. Вскоре на этот участок прибудут сотрудники агентства ЕС по безопасности внешних границ Frontex.