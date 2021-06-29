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На белорусско-литовской границе задержали иракцев

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  • 29.06.2021, 17:49
  • 5,332
На белорусско-литовской границе задержали иракцев
иллюстрационное фото tut.by

Вильнюс усиливает границу с Беларусью.

Литовские пограничники опять задержали мигрантов, которые нелегально перешли белорусско-литовскую границу.

Задержана группа из 11 мигрантов без документов. Они представились гражданами Ирака и обратились за убежищем, сообщает Служба охраны госграницы Литвы.

Всего с начала года за незаконное пересечение белорусско-литовской границы было задержано 600 человек. При этом за весь прошлый года был задержан 81 мигрант. Литва усилила охрану границы с Беларусью. Вскоре на этот участок прибудут сотрудники агентства ЕС по безопасности внешних границ Frontex.

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