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SpaceX выведет на орбиту 88 спутников

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  • 29.06.2021, 18:25
SpaceX выведет на орбиту 88 спутников

Трансляция запуска ракеты.

Сегодня, 29 июня в 21:56 по минскому времени, в рамках миссии Transporter-2, ракета космической компании SpaceX выведет на орбиту 88 спутников. Предыдущий запуск аппарата был перенесен с 25 июня из-за необходимости в дополнительной технической проверке.

Об этом пишет издание Space.

Стоит отметить, что Transporter-2 является второй миссией программы компании Илона Маска. На этот же раз, на орбиту также будут направлены:

заказ от Министерства обороны США;

спутники дистанционного зондирования от компании Satellogic и финской ICEYE;

десять спутников, которые являются частью глобальной платформы Starlink;

Известно, что запуск ракеты Falcon 9 компании SpaceX состоится на мысе Канаверал во Флориде. В частности, посадка первой ступени произойдет неподалеку от места запуска. Корабль HOSS Briarwood, со своей стороны, заберет створки "носа" ракеты с океана.

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