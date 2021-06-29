Велогонщики устроили акцию протеста на «Тур де Франс» 29.06.2021, 18:54

2,324

Фото: Global Look Press

Велогонщики остановились на минуту во время четвертого этапа веломногодневки.

Велогонщики остановились на минуту во время четвертого этапа веломногодневки «Тур де Франс». Помимо этого 10 км трассы спортсмены ехали на демонстративно низкой скорости, передает РБК.

По информации издания L’Équipe, акция должна привлечь внимание организаторов многодневки к безопасности спортсменов во время соревнований.

Во время первого этапа «Тур де Франс» за 47 км до финиша, один из зрителей пересек черту и начал показывать свой плакат на камеру. Немецкий велогонщик Тони Мартин из команды Jumbo-Visma не смог объехать вышедшего на дорогу болельщика и упал. Вместе с ним в завале оказались несколько десятков участников заезда. Ряд спортсменов, оказавшись в завале, получили травмы.

В частности Марк Солер, выступающий за команду Movistar, сломал обе руки. Несмотря на повреждение ему удалось добраться до финиша и завершить этап. Он финишировал на 181-й строчке. В итоговом зачете в прошлом году он занял 21-е место.

«Тур де Франс» проходит в 108-й раз, в этом году маршрут был проложен только по территории Франции. Гонка входит в программу Гранд-тура — самого престижного вида соревнований в шоссейном велоспорте — вместе с «Джиро д‘Италия» и «Вуэльтой».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».