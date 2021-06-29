МИД Латвии: Гражданин Лукашенко должен оставить власть 2 29.06.2021, 19:09

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Латвия продолжит поддерживать белорусское гражданское общество.

Решение об участии Беларуси в программе "Восточного партнерства" ЕС должен принимать народ, а не считающий себя президентом страны Александр Лукашенко. Об этом 29 июня в Twitter заявил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс.

"Белорусский гражданин Лукашенко должен остановить свою незаконную деятельность и оставить власть, которую он незаконно удерживает. Решение об участии страны в программе "Восточного партнерства" ЕС должен принимать народ Беларуси, а не он", – подчеркнул Ринкевичс.

Глава внешнеполитического ведомства Латвии также отметил, что его страна продолжит поддерживать белорусское гражданское общество.

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