МИД Латвии: Гражданин Лукашенко должен оставить власть

МИД Латвии: Гражданин Лукашенко должен оставить власть2
- 29.06.2021, 19:09
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Латвия продолжит поддерживать белорусское гражданское общество.
Решение об участии Беларуси в программе "Восточного партнерства" ЕС должен принимать народ, а не считающий себя президентом страны Александр Лукашенко. Об этом 29 июня в Twitter заявил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс.
"Белорусский гражданин Лукашенко должен остановить свою незаконную деятельность и оставить власть, которую он незаконно удерживает. Решение об участии страны в программе "Восточного партнерства" ЕС должен принимать народ Беларуси, а не он", – подчеркнул Ринкевичс.
Глава внешнеполитического ведомства Латвии также отметил, что его страна продолжит поддерживать белорусское гражданское общество.