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В Канаде разрабатывают вакцину от COVID-19 в съедобных полосках

  • 29.06.2021, 19:15
В Канаде разрабатывают вакцину от COVID-19 в съедобных полосках

Съедобные полоски можно будет обогащать различными вакцинами, не только от COVID.

Канадские исследователи работают над созданием вакцины от коронавируса в растворимых съедобных полосках, сообщает CBC News.

Сейчас ученым из университета Макмастер и биотехнологической компании Rapid Dose Therapeuticsуже удалось стабилизировать протеин из COVID-вакцины при температуре 40 ºС, хотя до сих пор для сохранения действенности вакцины ее надо было охлаждать до более низких температур.

Ученые уверены в преимуществе растворимой полоски, потому что таблетка после употребления "должна пройти через желудочно-кишечный тракт, где молекулы и компоненты вакцины разлагаются". В случае применения съедобной полоски необходимая доза вакцины будет "непосредственно доставлена к тем участкам, где это необходимо", считают разработчики.

По их замыслу, съедобные полоски можно будет обогащать различными вакцинами, не только от COVID.

Эта технология пока находится на ранних стадиях разработки.

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