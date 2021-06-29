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Handelsblatt: Польша демонстрирует потрясающий экономический рост

  • 29.06.2021, 19:57
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Handelsblatt: Польша демонстрирует потрясающий экономический рост

Немецкая газета назвала три страны, которые стали экономическим локомотивом в ЕС.

«Экономический рост стран Восточной Европы намного выше, чем у Запада, и останется таковым. Особо выделяются три страны: Румыния, Венгрия и Польша», - пишет во вторник, 29 июня, немецкая газета Handelsblatt.

«Этот регион вновь стал экономическим локомотивом немецкой экономики», - отметил в интервью изданию председатель комитета по экономическим отношениям с Восточной Европой Оливер Гермес.

«Польша стала третьим по величине импортером в Германию после Китая и Нидерландов, опередив США, тогда как товарооборот четырех стран Вышеградской группы с Германией превышает ее товарооборот с Китаем или США», - отмечает Оливер Гермес.

«Особенно мощными странами континента считаются Польша, Венгрия и Румыния. В этом году экономический рост в этих трех странах составит от 5 до 6%. В среднем по еврозоне этот показатель составляет 4,3%. В год пандемии страны Восточной Европы потеряли от 2,7% (Польша) до 5% ВВП, тогда как этот показатель для еврозоны составил почти 7%», - «Handelsblatt».

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