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В Беларуси не будут платить за прививку от COVID-19

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  • 29.06.2021, 20:02
В Беларуси не будут платить за прививку от COVID-19

А как в других странах?

Минздрав Беларуси считает, что платить белорусам за прививку против COVID-19 нет необходимости. Об этом заявил министр Дмитрий Пиневич:

По его мнению, "у нас каждый понимает и делает свой осознанный выбор. Такого, что есть вакцины, но нет желающих привиться, у нас нет".

Пункты вакцинирования в Беларуси открыты в поликлиниках, больницах и торговых центрах.

"Мы добились того, что начали исчезать очереди в поликлиниках", — утверждает Пиневич.

Тем временем в американском штате Нью-Джерси за прививку от коронавируса дают бесплатное пиво и шот крепкого напитка, пишет "Громадское". В других штатах за укол предлагают 100 долларов. Власти Лос-Анджелеса решили бесплатно выдавать привившимся по пакету с фруктами и овощами.

Европа тоже не отстаёт. В Сербии ресторатор угощает вакцинировавшихся быком на вертеле. А власти платят тем, кто решился на прививку, 25 евро.

В Румынии центром вакцинации от COVID-19 стал замок Дракулы. Каждый вакцинировавшийся получает в подарок экскурсию по выставке средневекрвых пыток.

В других странах те, кто сделал прививки от коронавируса, получили подарки и скидки на товары в магазинах. А в Москве вообще среди получателей первой дозы вакцины был разыгран автомобиль.

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