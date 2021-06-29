Евро-2020: Сегодня Украина сыграет со Швецией 4 29.06.2021, 20:13

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Фото: Robert Ghement, Pool / AP Photo

Матч начнется в 22:00 по минскому времени.

Сегодня, 29 июня, в Глазго состоится матч 1/8 финала Евро-2020. Соперником подопечных Андрея Шевченко будет сборная Швеции.

На совещании с участием представителей команд и официальных лиц матча было решено, что сборная Украины проведет встречу в синем комплекте формы. Швеция будет номинальным хозяином встречи, поэтому она сыграет в желтой форме.

Матч Швеция – Украина пройдет в Глазго во вторник, 29 июня и начнется в 22:00 по минскому времени.

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