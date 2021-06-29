закрыть
29 июня 2021, вторник, 23:12
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Евро-2020: Сегодня Украина сыграет со Швецией

4
  • 29.06.2021, 20:13
  • 1,778
Евро-2020: Сегодня Украина сыграет со Швецией
Фото: Robert Ghement, Pool / AP Photo

Матч начнется в 22:00 по минскому времени.

Сегодня, 29 июня, в Глазго состоится матч 1/8 финала Евро-2020. Соперником подопечных Андрея Шевченко будет сборная Швеции.

На совещании с участием представителей команд и официальных лиц матча было решено, что сборная Украины проведет встречу в синем комплекте формы. Швеция будет номинальным хозяином встречи, поэтому она сыграет в желтой форме.

Матч Швеция – Украина пройдет в Глазго во вторник, 29 июня и начнется в 22:00 по минскому времени.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Санкции, которые могут стать толчком к переменам
Санкции, которые могут стать толчком к переменам Валерий Карбалевич
Двое на хуторе, не считая нечистой силы
Двое на хуторе, не считая нечистой силы Владимир Халип
Таракана нужно бить прямо в темечко
Таракана нужно бить прямо в темечко Артем Черников
Слава героям!
Слава героям! Ирина Халип